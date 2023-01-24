В двух областях НЭК "Укрэнерго" упразднила "день без ограничений"

Руководство "Укрэнерго" решило отменить "день без ограничений" потребления электроэнергии в Полтавской и Ивано-Франковской областях, запланированный на 24 февраля для проведения режимных измерений нагрузки для определения реального объема такого потребления.

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Провести режимные измерения не удастся из-за дефицита мощности, поэтому областям на этот день указаны лимиты потребления, в соответствии с которыми будут применяться почасовые графики отключений. О новом дне проведения режимных измерений сообщат позже.

Напомним, потребление электроэнергии в понедельник, 23 января, было больше, чем в воскресенье, что связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.

Уже с утра лимиты были превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применялись аварийные отключения. А в сутки удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.

В целом энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.