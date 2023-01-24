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У двох областях НЕК "Укренерго" скасувала "день без обмежень"
Керівництво "Укренерго" вирішило скасувати "день без обмежень" споживання електроенергії в Полтавській та Івано-Франківській областях, який було заплановано на 24 лютого для проведення режимних вимірювань навантаження для визначення реального обсягу такого споживання.
Провести режимні вимірювання не вдасться через дефіцит потужності, тому областям на цей день доведено ліміти споживання, відповідно до яких застосовуватимуться погодинні графіки відключень. Про новий день проведення режимних вимірювань повідомлять пізніше.
Нагадаємо, споживання електроенергії у понеділок, 23 січня, було більшим, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.
Вже зранку ліміти були перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де застосовувались аварійні відключення. А за добу вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.