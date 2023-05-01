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Энергетика
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В Киеве из-за аварии на насосной станции будут проблемы с водоснабжением

В водопроводной сети на левом берегу Киева понижено давление
В водопроводной сети на левом берегу Киева понижено давление

На левом берегу Киева понижено давление в водопроводной сети. На канализационной насосной станции "Позняки" повреждено электрическое оборудование. Ориентировочное время устранения повреждения займет одни сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение снизить давление в водопроводной сети на левом берегу", – говорится в сообщении.

Как информирует "Киевводоканал", ориентировочное время ликвидации повреждения займет одни сутки.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько