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У Києві через аварію на насосній станції будуть проблеми з водопостачанням
На лівому березі столиці понижено тиск у водопровідній мережі. На каналізаційній насосній станції "Позняки" пошкоджено електричне обладнання. Орієнтовний час усунення пошкодження займе одну добу.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Насосна станція не працює, у зв’язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі", – йдеться в повідомленні.
Як інформує "Київводоканал", орієнтовний час ліквідації пошкодження займе одну добу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com