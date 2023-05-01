У Києві через аварію на насосній станції будуть проблеми з водопостачанням

На лівому березі столиці понижено тиск у водопровідній мережі. На каналізаційній насосній станції "Позняки" пошкоджено електричне обладнання. Орієнтовний час усунення пошкодження займе одну добу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Насосна станція не працює, у зв’язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі", – йдеться в повідомленні.

Як інформує "Київводоканал", орієнтовний час ліквідації пошкодження займе одну добу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com