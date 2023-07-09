В Конгрессе США обеспокоены действиями украинских чиновников, которые могут повлечь за собой кризис в энергетическом секторе

В Конгрессе США выразили обеспокоенность ситуацией, когда в Украине "за закрытой дверью" может быть рассмотрен вопрос "защиты национального производителя от демпингового импорта" в отношении некоторых американских компаний. Соответствующее обращение направлено в Государственный департамент США с копией на Министерство экономики Украины, сообщают источники в правительстве.

В обращении конгрессмена Майка Келли от Пенсильвании отмечается, что слушания, которые состоятся 11 июля, могут повлечь за собой негативные последствия для компаний из его округа – Logistic Plus, Vorex LLC и Liberty Tools.

В письме Келли также говорится, что последствия решений по антидемпингу могут "привести к тому, что украинцы будут вынуждены платить больше за энергоресурсы, а сама ситуация представляет угрозу развитию независимых энергетических ресурсов местного производства".

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что компания Интерпайп инициировала перед Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговое расследование против заводов-производителей высокотехнологичной бурильной и обсадной трубы, поставляемой в Украину американской компанией Vorex. При этом ни самим Интерпайпом, ни другими национальными производителями такая труба на самом деле не производится. Целью расследования, отметили СМИ, является введение дополнительной пошлины на продукцию, поставляемую американской компанией Vorex.

Бурильные и обсадные трубы используются для добычи газа. По сообщениям СМИ, в случае не принятия необходимых решений Межведомственной комиссией по международной торговле цена закупки бурильной и обсадной трубы для государственной компании Укргаздобыча вырастет более чем на 52% и приведет к дополнительным незапланированным расходам в размере более полумиллиарда гривен, которые не предусмотрены сметой. Следствием этого может стать срыв программы бурения украинского газа, резкое падение добычи и глубокий энергетический кризис с вероятным отключением от газоснабжения предприятий и домохозяйств.

