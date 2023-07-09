У Конгресі США занепокоєні діями українських чиновників, які можуть спричинити кризу в енергетичному секторі

У Конгресі США висловили занепокоєння ситуацією, коли в Україні "за закритими дверима" може бути розглянуто питання "захисту національного виробника від демпінгового імпорту" щодо деяких американських компаній. Відповідне звернення надіслано до Державного департаменту США із копією на Міністерство економіки України, повідомляють джерела в уряді.

У зверненні конгресмена Майка Келлі від Пенсильванії зазначається, що компанії з його округу – Logistic Plus, Vorex LLC та Liberty Tools – можуть зазнати негативного впливу від слухань, які відбудуться 11 липня.

У листі Келлі також йдеться про те, що наслідки рішень по антидемпінгу можуть "призвести до того, що українці будуть змушені платити більше за енергоресурси, а сама ситуація є загрозою для розвитку незалежних енергетичних ресурсів місцевого виробництва".

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ повідомляли, що компанія Інтерпайп ініціювала перед Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгове розслідування проти заводів-виробників високотехнологічної бурильної та обсадної труби, яку поставляє в Україну американська компанія Vorex. При цьому, ні самим Інтерпайпом, ні іншими національними виробниками така труба насправді не виробляється. Метою розслідування, зазначили ЗМІ, є запровадження додаткового мита на продукцію, яку постачає американська компанія Vorex.

Бурильні та обсадні труби використовується для видобутку газу. За повідомленнями ЗМІ, у випадку не ухвалення необхідних рішень Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі ціна закупівлі бурильної та обсадної труби для державної компанії Укргазвидобування зросте більш ніж на 52% і призведе до додаткових незапланованих витрат в розмірі понад півмільярда гривень, які кошторисом не передбачені. Наслідком цього може стати зрив програми буріння українського газу, різке падіння видобутку і глибока енергетична криза із ймовірним відключенням від газопостачання підприємств і домогосподарств.

