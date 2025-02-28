В результате войны мы потеряли треть АЗС, еще треть оказалась в прифронтовых регионах, — Александр Дубинин, "Параллель"

После начала полномасштабной войны сеть АЗС "Параллель" вместе с коллегами по рынку преодолевала топливный кризис. Значительная часть заправок компании находится в прифронтовых зонах, что придает вызовам менеджменту компании. Владелец и генеральный директор "Параллели" Александр Дубинин в блицинтервью рассказал Delo.ua как компания три года назад встретила полномасштабную войну и как адаптировалась к ее вызовам.

Война заставила бизнес быстро приспособиться к новым реалиям. Какие управленческие решения вы приняли в первые месяцы войны?

— Логистика и энергетическая безопасность стали критически важными. Именно поэтому среди первоочередных решений были пересмотр логистических маршрутов, оперативная адаптация поставки горючего, изменение традиционных импортных каналов. Мы усилили парк бензовозов, чтобы минимизировать риски перебоев. Инвестировали в генераторы и автономные системы для работы АЗК в любых условиях. Также был создан антикризисный штаб, который позволил быстро принимать решения и координировать работу сети.

Как изменилась компания "Параллель" с февраля 2022-го до начала 2025 года?

— Война принесла значительные вызовы. Мы потеряли треть АЗК, еще третья часть оказалась в прифронтовых регионах. Но мы не остановились. Вышли в столичный регион и продолжаем развитие в новых областях. Запустили новые проекты и адаптировали бизнес к новым рыночным условиям. Несмотря на потери, мы укрепились и продолжаем работать на перспективу.

Какие главные уроки вы извлекли за последние три года?

— Мы ясно поняли, что в условиях кризиса важно быть гибкими и быстро адаптироваться. Необходимо диверсифицировать деятельность и не полагаться на один рынок или логистический маршрут, оперативно принимать решения, ведь промедление стоит очень дорого. Инвестирование в энергонезависимость и автономные решения – это залог стабильного предоставления услуг нашим клиентам.

Изменились ли ваши клиенты за время войны?

— Да, безусловно. Особенно в прифронтовых регионах мы видим увеличение военных и волонтеров, а также предприятий и учреждений государства среди клиентов. Это обычная ситуация для всей отрасли. Запросы клиентов также изменились: возросла потребность в стабильности снабжения, удобных системах расчета и надежности сервиса.

Как вы видите перспективы украинского нефтеритейла?

— Перспективы светлые. Рынок адаптировался, бизнес обретает новые возможности для развития. Мы уверены, что восстановление экономики будет способствовать росту спроса. Модернизация инфраструктуры и новые стандарты поднимут качество обслуживания. Мы продолжим развивать компанию, обеспечивая клиентов качественным горючим и сервисом, вне зависимости от обстоятельств.