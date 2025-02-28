Внаслідок війни ми втратили третину АЗС, ще третина опинилася у прифронтових регіонах, — Олександр Дубінін, "Паралель"

Після початку повномасштабної війни мережа АЗС "Паралель" разом з колегами по ринку долала паливну кризу. Значна частина заправок компанії знаходиться у прифронтових зонах, що додає викликів менеджменту компанії. Власник та генеральний директор “Паралелі” Олександр Дубінін в у бліцінтерв'ю розповів Delo.ua як компанія три роки тому зустріла повномасштабну війну та як адаптувалась до її викликів.

Війна змусила бізнес швидко адаптуватися до нових реалій. Які управлінські рішення ви ухвалили в перші місяці війни?

— Логістика та енергетична безпека стали критично важливими. Саме тому серед першочергових рішень були перегляд логістичних маршрутів, оперативна адаптація постачання пального, зміна традиційних каналів імпорту. Ми посилили парк бензовозів, щоб мінімізувати ризики перебоїв. Інвестували в генератори та автономні системи для роботи АЗК у будь-яких умовах. Також створили антикризовий штаб, що дозволив швидко ухвалювати рішення та координувати роботу мережі.

Як змінилася компанія "Паралель" від лютого 2022-го до початку 2025 року?

— Війна принесла значні виклики. Ми втратили третину АЗК, ще третина опинилася в прифронтових регіонах. Але ми не зупинилися. Вийшли у столичний регіон та продовжуємо розвиток у нових областях. Запустили нові проєкти та адаптували бізнес до нових ринкових умов. Попри втрати, ми зміцнилися та продовжуємо працювати на перспективу.

Які головні уроки ви винесли за останні три роки?

— Ми чітко зрозуміли, що в умовах кризи важливо бути гнучкими та швидко адаптуватися. Необхідно диверсифікувати діяльність та не покладатися лише на один ринок або логістичний маршрут, оперативно ухвалювати рішення, адже зволікання коштує дуже дорого. Інвестування в енергонезалежність та автономні рішення це запорука стабільного надання послуг нашим клієнтам.

Чи змінилися ваші клієнти за час війни?

— Так, безумовно. Особливо в прифронтових регіонах ми бачимо збільшення кількості військових та волонтерів, а також підприємств та установ держави серед клієнтів. Це типова ситуація для всієї галузі. Запити клієнтів також змінилися: зросла потреба у стабільності постачання, зручних систем розрахунку та надійності сервісу.

Як ви бачите перспективи українського нафторітейлу?

— Перспективи світлі. Ринок адаптувався, бізнес знаходить нові можливості для розвитку. Ми впевнені, що відновлення економіки сприятиме зростанню попиту. Модернізація інфраструктури та нові стандарти піднімуть якість обслуговування. Ми продовжимо розвивати компанію, забезпечуючи клієнтів якісним пальним та сервісом, незалежно від обставин.