В Украине вводят экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике

По команде "Укрэнерго" в понедельник, 11 ноября, в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В связи с угрозой вражеских ударов по энергетической инфраструктуре оператор системы передачи в некоторых областях применил графики аварийных отключений электроэнергии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это превентивные действия, необходимые для предотвращения системных повреждений оборудования и сохранения работы энергосистемы при возможных ударах.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света", — информирует пресс-служба ДТЭК.

Как заявили в КМВА, в Киеве введены графики отключений света в связи с угрозой ракетного удара. Там говорят, что это превентивная мера.

Об отключении света в Сумской области заявили в Сумахоблэнерго. Там отметили, что графики аварийных отключений ввели с 1 по 5 очередь по всей территории Сумщины.

В Черкасской ОВА сообщили , что ограничения применены для сохранения энергосистемы Украины с 06:31.

Кроме того, о применении аварийных отключений сообщили в Житомироблэнерго.

В то же время корреспонденты "Суспільного" информируют также об отключениях на Николаевщине, Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Харьковщине.

По состоянию на 7.55 почти во всех областях Украины, кроме западных, продолжается воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о взлете стратегической бомбардировочной авиации и истребителях МиГ-31К, являющихся носителями баллистических ракет "Кинжал".