В Україні запроваджують екстрені відключення світла у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці

За командою "Укренерго" у понеділок, 11 листопада, на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині ввели екстрені відключення світла через загрозу російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"У зв’язку з загрозою ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі оператор системи передачі в деяких областях застосував графіки аварійних відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це превентивні дії, необхідні для для запобігання системним пошкодженням обладнання і збереження роботи енергосистеми під час можливих ударів.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла", - інформує пресслужба ДТЕК.

Як заявили у КМВА, у Києві введені графіки відключень світла у зв'язку із загрозою ракетного удару. Там кажуть, що це превентивний захід.

Про відключення світла у Сумській області заявили у Сумиобленерго. Там зазначили, що графіки аварійних відключень ввели з 1 по 5 чергу на всій території Сумщини.

У Черкаській ОВА повідомили , що обмеження застосовані для збереження енергосистеми України з 06:31.

Крім того, про застосування аварійних відключень повідомили у Житомиробленерго.

Водночас кореспонденти Суспільного інформують також про відключення на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Харківщині.

Станом на 7:55 майже у всіх областях України, окрім західних, триває повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про зліт стратегічної бомбардувальної авіації та винищувачів МіГ-31К, які є носіями балістичних ракет "Кинджал".