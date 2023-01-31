В январе цены на дизтопливо в Украине снизились на 2,5 грн/л, а цены на бензин более чем на 3 грн/л

В январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. на украинских АЗС цены на бензин марки А-95 в среднем снизились на 3,18 грн/л до 48,71 грн/л, а цены на дизельное топливо на 2,5 грн/л до 50,64 грн/л. Об этом пишет издание Enkorr, со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Наибольшее падение цен зафиксировано в сетях эконом-сегмента. К примеру, государственная "Укрнафта" за несколько подходов снизила цену на обычный А-95 на 5 грн/л, до 50,64 грн/л, на премиум А-95 - на 3,5 грн/л, до 48,50 грн /л и на дизтопливо - на 3 грн/л, до 50,50 грн/л.

Чуть выше "Укрнафты" стоят цены в UPG, но в целом за месяц сеть сбросила 2,70 грн/л на все виды горючего.

Сеть-дискаунтер "Авантаж" к концу месяца предложила самые низкие цены в столичном регионе: А-95 - 46,50 грн/л (-5,50 грн/л в месяц), ЗН - 50 грн/л (-3 грн/л ).

На 4-5 гривен также горючее дешевело и у региональных операторов. Среди них - "Олас", "Овис", VST, "Рур групп", Mango, Luxwen и другие.

"Такой ценопад стал следствием значительного сокращения потребления горючего, которое мы оцениваем в 40-50%", - сказал изданию представитель одной из сетей, отметив, что клиенты эконом-сегмента наиболее чувствительны к цене, что и провоцирует операторов на понижение.

"Но конкурировать ценой удается не всем. Консолидированная сеть группы "Приват" («Авиас», ANP и другие) хоть и снизила стоимость горючего на 3 грн/л, но не смогла достичь ценового уровня "Укрнафты", с которой раньше проводила синхронную ценовую политику", - отмечает Enkorr.

Что касается премиум-сегмента, то снижение цен там тоже ощутимо. В частности, на ОККО и WOG бензин А-95 подешевел до 49,99 грн/л (- 3,01 грн/л), А-95+ - до 52 грн/л (- 3 грн/л), ГП - до 54, 00 грн/л (-2 грн/л). Socar снизила стоимость горючего также на 3 грн/л: А-95+ — до 52,99 грн/л, ГП — до 54,99 грн/л. Кроме этого, с сегодняшнего дня сеть возобновила реализацию стандартной «пятерки», которая была остановлена в начале войны.

В Консалтинговой группе "А-95" также отметили, что январское падение цен обусловлено беспрецедентным уровнем поставок и запасов с начала войны.

Динамика розничных цен украинских сетей АЗС 1-31 января. Источник: Enkorr

Напомним, что на прошлой неделе (23 - 29 января) цены на АЗС в Украине продолжили снижение, несмотря на рост цены на нефть и высокие котировки на европейском рынке. Главной причиной есть наполненность рынка и конкуренция между сетями на АЗС. Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе (30 января - 5 февраля) нисходящий тренд может продолжиться.