В січні ціни на дизпаливо в Україні знизились на 2,5 грн/л, а ціни на бензин більш ніж на 3 грн/л

В січні 2023 року в порівнянні з груднем 2022 року на українських АЗС ціни на бензин марки А-95 в середньому знизилися на 3,18 грн/л до 48,71 грн/л, а ціни на дизельне пальне на 2,5 грн/л до 50,64 грн/л. Про це пише видання Enkorr, з посиланням на данні консалтингової групи “А-95”.

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Видання зазначає, що найбільше падіння цін зафіксовано у мережах економ-сегменту. До прикладу, державна "Укрнафта" за декілька підходів зменшила ціну на звичайний А-95 на 5 грн/л, до 50,64 грн/л, на преміум А-95 — на 3,5 грн/л, до 48,50 грн/л й на дизпальне — на 3 грн/л, до 50,50 грн/л.

Трохи вище за "Укрнафту" стоять ціни у UPG, але в цілому за місяць мережа скинула 2,70 грн/л на всі види пального.

Мережа-дискаунтер "Авантаж" під кінець місяця запропонувала найнижчі ціни в столичному регіоні: А-95 – 46,50 грн/л (-5,50 грн/л за місяць), ДТ — 50 грн/л (-3 грн/л).

На 4-5 гривень також пальне дешевшало і у регіональних операторів. Серед них — "Олас", "Овіс", VST, "Рур груп", Mango, Luxwen й інші.

"Такий цінопад став наслідком значного скорочення споживання пального, яке ми оцінюємо в 40-50%", — сказав виданню представник однієї із мереж, зазначивши, що клієнти економ-сегменту найбільш чутливі до ціни, що і провокує операторів на зниження.

"Але конкурувати ціною вдається не всім. Консолідована мережа групи "Приват" («Авіас», ANP й інші) хоч і зменшила вартість пального на 3 грн/л, але не змогла досягнути цінового рівня "Укрнафти", з якою раніше проводила синхронну цінову політику", - зазначає Enkorr.

Щодо преміум-сегменту, то зниження цін там також відчутні. Зокрема на ОККО й WOG бензин А-95 здешевшав до 49,99 грн/л (- 3,01 грн/л), А-95+ — до 52 грн/л (- 3 грн/л), ДП — до 54,00 грн/л (-2 грн/л). Socar зменшила вартість пального також на 3 грн/л: А-95+ — до 52,99 грн/л, ДП — до 54,99 грн/л. Окрім цього, відсьогодні мережа відновила реалізацію стандартної «п’ятірки», яку було зупинено на початку війни.

У Консалтинговій групі "А-95" також зазначили, що січневе падіння цін зумовлене і безпрецедентним рівнем постачання й запасів з початку війни.

Динаміка роздрібних цін в українських мереж АЗС 1-31 січня. Джерело: Enkorr

Нагадаємо, що на минулому тижні(23 - 29 січня) ціни на АЗС в Україні продовжили зниження попри зростання ціни на нафту та високі котирування на європейському ринку. Головною причиною є наповненість ринку та конкуренція між мережами на АЗС. Експерти прогнозують що на поточному тижні(30 січня - 5 лютого) нисхідний тренд може продовжитися.