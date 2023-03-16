В Житомирской области возможны отключения света: в чем причина

Генерация электроэнергии в четверг, 16 марта, полностью обеспечивает потребности потребителей. Отключения света могут быть только в Житомирской области из-за ремонтов.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране", - отметил он.

В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Также сообщается, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 9 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от рашистских обстрелов районах.

Напомним, что российские оккупанты начали проводить массированные атаки на украинскую энергетическую систему осенью 2022 года. Ряд объектов был поврежден, из-за чего применялись отключения света.