У Житомирській області можливі відключення світла: у чому причина

Генерація електроенергії у четвер, 16 березня, повністю забезпечує потреби споживачів. Відключення світла можуть бути тільки в Житомирській області через ремонти.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.

У Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Також повідомляється, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах.

Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.