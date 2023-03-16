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У Житомирській області можливі відключення світла: у чому причина
Генерація електроенергії у четвер, 16 березня, повністю забезпечує потреби споживачів. Відключення світла можуть бути тільки в Житомирській області через ремонти.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.
"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначив він.
У Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також повідомляється, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 9 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від рашистських обстрілів районах.
Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.