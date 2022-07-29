Вилис Дамбинс: "В военное время важно, чтобы экономика работала"

Латвийский инвестор Вилис Дамбинс, который является одним из акционеров группы компаний VS Energy, рассказал о титанических усилиях сотрудников облэнерго, которые обеспечивают население Украины электроэнергией, и о ведении бизнеса в жестких условиях военного времени.

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По словам Дамбинса, одна из группы компаний VS Energy – "Херсонобленерго" – находится на территориях, которые захватили российские оккупанты. Тем не менее, сотрудники компании проводят критически важные ремонтные работы по восстановлению инфраструктуры, чтобы люди имели доступ к электроэнергии.

"Всем украинским бизнесам сейчас очень тяжело. Наши сотрудники постоянно работают над устранением последствий атак российских войск – ремонтом электросетей, возобновлением подачи энергии в деоккупированные населенные пункты", – отметил Вилис Дамбинс. – "Но важно, чтобы в военное время экономика работала. Наша компания платит налоги, выплачивает заработные платы сотрудникам, поддерживает местные громады".

К несчастью, из-за российских обстрелов несколько сотрудников облэнерго, входящих в группу компаний VS Energy, погибло. Более 400 сотрудников служат в рядах ВСУ и теробороны.

Акционеры и руководство группы компании уверены, что россия и путинский режим понесут ответственность за развязанную войну против Украины и за все жертвы российской военной агрессии.

Группа VS Energy постоянно оказывает финансовую помощь украинской армии и гуманитарным инициативами – с 24 февраля 2022 года на эти нужды было перечислено более 60 миллионов гривен.

VS Energy владеет компаниями "Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго". На предприятиях группы работает более 11 тысяч сотрудников.

С 2014 года акционерами VS Energy являются граждане Европейского Союза – Вилис Дамбинс, Валтс Вигантс и Артурс Альбергс (все – Латвийская Республика), а также Олег Сизерман и Марина Ярославская (оба – Федеративная Республика Германия). Акционеры компании осуждают неспровоцированную атаку россии на Украину, а также санкционированное режимом Лукашенко использование территории Беларуси для осуществления варварского акта агрессии против Украины.