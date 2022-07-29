Віліс Дамбінс: "У воєнний час важливо, щоб економіка працювала"

Латвійський інвестор Віліс Дамбінс, який є одним з акціонерів групи компанії VS Energy, розповів про титанічні зусилля співробітників обленерго, які забезпечують населення України електроенергією, та ведення бізнесу у жорстких умовах воєнного часу.

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За словами Дамбінса, одна з групи компаній VS Energy – "Херсонобленерго" – знаходиться на територіях, які захопили російські окупанти. Проте співробітники компанії проводять критично важливі ремонтні роботи з відновлення інфраструктури, щоб люди мали доступ до електроенергії.

"Усім українським бізнесам зараз дуже важко. Але важливо, щоб у воєнний час економіка працювала. Наша компанія сплачує податки, виплачує заробітні плати співробітникам, працює над усуненням наслідків атак російських військових – ремонтом електромереж, відновленням подачі енергії до деокупованих населених пунктів", – зазначив Віліс Дамбінс.

На жаль, через російські обстріли кілька співробітників VS Energy загинуло. Керівництво компанії впевнене, що рф і путінський режим понесуть відповідальність за розв'язану війну проти України та за всі жертви російської військової агресії.

Група VS Energy постійно надає фінансову допомогу українській армії. Підтримка групою VS Energy ЗСУ та гуманітарних ініціатив з 24 лютого 2022 року оцінюється у понад 60 мільйонів гривень.

VS Energy володіє компаніями "Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго". На підприємствах групи працює понад 11 тисяч співробітників.

З 2014 року акціонерами VS Energy є громадяни Європейського Союзу – Віліс Дамбінс, Валтс Вігантс та Артурс Альбергс (усі – Латвійська Республіка), а також Олег Сізерман і Марина Ярославська (обидва – Федеративна Республіка Німеччина). Акціонери компанії засуджують неспровоковану атаку росії, а також санкціоноване режимом Лукашенка використання території Білорусі для здійснення варварського акту агресії проти України.