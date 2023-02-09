Владимир Петренко, владелец UPG: сбоев в поставках нефтепродуктов не будет

После введения 5 февраля второго этапа нефтяного эмбарго, предполагающего полный отказ ЕС от импорта российского ресурса, на рынке светлых нефтепродуктов ничего не случится, ведь все готовились. Такое мнение выразил Владимир Петренко, основатель и владелец группы компаний UPG в интервью изданию «Экономическая правда».

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«Крупные компании выстроили логистические цепочки, наполнили базы и имеют переходный запас. Так что мы с вами не почувствуем ажиотажа, который был в Европе в начале войны. Все работает, и работает хорошо. Так что сбоев в поставках не будет», – объяснил бизнесмен, отвечая на вопрос, грозит ли стране повторение топливного кризиса.

Он также отметил, что к переменам готовы как европейские, так и украинские компании.

Фото: UPG терминал в Польше

Кроме того, Владимир Петренко отметил, что на отечественном рынке нефтепродуктов наблюдается снижение цен и объяснил, с чем это связано.

«В прошлом месяце украинский рынок в оптовом сегменте упал на три гривны, а в розничном – на одну гривну. Это и есть свидетельство того, что рынок перенасыщен, очень оживлен и даже несколько агрессивен. Все ищут, где им продать ресурс. Для понимания: 50% горючего завозится маленькими компаниями, имеющими один-два бензовоза. И всем нужно продать. Следствие – цены обрушиваются», – сказал бизнесмен.

Он напомнил, что сегодня UPG получает продукты исключительно из европейских заводов. Это мощности таких производителей, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol и т.д.

Что касается ассортимента горючего, представленного сегодня на АЗК сети UPG, то для каждого авто здесь есть своя разновидность горючего: обычный 95-й бензин, где октановое число равно 95, и upg95, где октановое число до 97 единиц, и 100-й бензин с октановым числом более 100, и зимний дизель с температурой замерзания –20, и арктический с температурой замерзания –36.

По словам Владимира Петренко, его компания прекратила сотрудничество со странами-агрессорами и не будет возобновлять его ни при каких условиях: «Мы прекратили какие-либо отношения с беларусью. С 24 февраля 2022 года мы оказались в ситуации, когда в один день у нас остановилось все: и нормальная жизнь, и бизнес. Отмечу, что с главным агрессором мы не сотрудничаем еще с 2014 года, за это время оттуда не было завезено ни одного литра горючего».