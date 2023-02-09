Володимир Петренко, власник UPG: збоїв у постачанні нафтопродуктів не буде

Після запровадження 5 лютого другого етапу нафтового ембарго, яке передбачає цілковиту відмову ЄС від імпорту російського ресурсу, на ринку світлих нафтопродуктів нічого не трапиться, адже всі готувалися. Таку думку висловив Володимир Петренко, засновник та власник групи компаній UPG , в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

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«Великі компанії вибудували логістичні ланцюжки, наповнили бази та мають перехідний запас. Тож ми з вами не відчуємо ажіотажу, який був у Європі на початку війни. Усе працює, і працює добре. Тож збоїв у постачанні не буде», – пояснив бізнесмен, відповідаючи на запитання, чи загрожує країні повторення паливної кризи.

Він також зазначив, що до змін готові як європейські, так і українські компанії.

Фото: UPG термінал в Польщі

Крім того, Володимир Петренко звернув увагу, що наразі на вітчизняному ринку нафтопродуктів спостерігається зниження цін та пояснив, із чим це пов’язано.

«Протягом минулого місяця український ринок в оптовому сегменті впав на три гривні, а в роздрібному – на одну гривню. Це і є свідченням того, що ринок перенасичений, дуже живий, навіть дещо агресивний. Усі шукають, де їм продати ресурс. Для розуміння: 50% пального завозиться маленькими компаніями, що мають один-два бензовози. І всім треба продати. Наслідок – ціни обвалюються», – сказав бізнесмен.

Він нагадав, що сьогодні UPG отримує продукти виключно з європейських заводів. Це потужності таких виробників, як Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol тощо.

Щодо асортименту пального, представленого сьогодні на АЗК мережі UPG, то для кожного авто тут є свій різновид пального: звичайний 95-й бензин, де октанове число дорівнює 95, і upg95, де октанове число до 97 одиниць, і 100-й бензин з октановим числом більше 100, і зимовий дизель із температурою замерзання –20, і арктичний з температурою замерзання –36.

За словами Володимира Петренка, його компанія припинила співпрацю з країнами-агресорками та не відновлюватиме її за жодних умов: «Ми припинили будь-які відносини з білоруссю. З 24 лютого 2022 року ми опинилися у ситуації, коли в один день у нас зупинилося все: і нормальне життя, і бізнес. Зазначу, що з головним агресором ми не співпрацюємо ще з 2014 року, за цей час звідти не було завезено жодного літра пального».