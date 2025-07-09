Вызовы войны и рецепты устойчивости украинской энергетики

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики, заместитель председателя наблюдательного совета Группы "Нафтогаз" Наталья Бойко в интервью журналу "ТОП-100" рассказала, какие трансформации происходят в украинской энергетике и, в частности, в нефтегазовом секторе и какие корпоративные практики внедряются в крупнейшей компании отрасли.

Как вы оцениваете состояние украинской энергетики сейчас?

– Работа украинских энергетиков сегодня является примером чрезвычайной устойчивости в условиях беспрецедентных вызовов. Уже четвертый год энергетическая инфраструктура находится под прицельными атаками агрессора. Эти удары носят системный и комбинированный характер, цель которых — взорвать энергетическую безопасность страны. Худшая ситуация в прифронтовых регионах, где регулярные обстрелы уничтожают сетевую инфраструктуру и влекут за собой перебои с энергоснабжением.

Несмотря на это, отрасль демонстрирует способность оперативно реагировать. Во время полномасштабной войны мы научились защищать объекты энергетики, быстро ликвидировать последствия атак, восстанавливать мощности в течение короткого времени. Ни одна страна Европы за последние десятилетия не имела столь масштабных вызовов. Без преувеличения наши энергетики каждый день делают сверхвозможное.

Этот год также стал сверхсложным для газодобывающей отрасли – наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года. Она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа — потери составили почти 50% суточных объемов. С той страшной ночи все наши коллеги работают над тем, чтобы каждый "куб" вернуть в систему.

В чем секрет устойчивости украинской энергетики, несмотря на все атаки врага и вызовы войны?

- Считаю, что основой нашей устойчивости есть три ключевых фактора: профессионализм и героизм энергетиков, антикризисное управление и поддержка международных партнеров. Также особенно важен новый уровень кооперации между всеми участниками энергетического рынка, который обеспечивает слаженные действия в критических ситуациях. Это позволило Украине пройти уже несколько сложных отопительных сезонов, сохраняя энергоснабжение даже в пиковые моменты. Главное – энергетическая безопасность и устойчивость страны, над чем ежедневно работают тысячи людей.

Какие самые большие вызовы стоят перед Украиной в преддверии грядущей зимы? Справится ли энергосистема?

– Ближайшая зима снова станет испытанием для всей энергетической системы Украины. Подготовка к отопительному сезону началась еще, наверное, даже до завершения предыдущего — времени на паузы не было.

Среди главных вызовов – обеспечение достаточных объемов природного газа в подземных хранилищах, формирование резервного фонда оборудования и техники. Мы работаем над разными сценариями и должны быть готовы к каждому из них.

Могу сказать, что правительство, энергетические компании и Группа "Нафтогаз" действуют скоординированно, разрабатывая планы действий на случай сложных ситуаций. За последние два года правительство и Группа "Нафтогаз" проводили политику уменьшения импорта и увеличения собственной добычи. Все, от кого зависит энергетическая устойчивость Украины в предстоящую зиму, уже сегодня делают все возможное, чтобы энергосистема страны выстояла.

Вы заместитель председателя наблюдательного совета крупнейшей энергетической компании Украины. Как вы оцениваете более трех лет деятельности "Нафтогазу" во время войны?

– Группа "Нафтогаз" была и остается опорой энергетической устойчивости Украины. В условиях войны компания обеспечила бесперебойное прохождение трех отопительных сезонов, даже несмотря на многочисленные обстрелы объектов добычи и хранения газа. Ни одна категория потребителей не испытывала проблем с газоснабжением, это результат кропотливой работы тысяч работников и менеджмента. Несмотря на все вызовы войны Группа "Нафтогаз" обеспечила постоянное прохождение отопительного сезона, нарастила объемы добычи природного газа и завершила 2024 год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023-го на 15 млрд грн, или на 64%. Все ключевые направления деятельности группы показали рост. Это требует больших усилий в мирное время, а во время войны — работы на грани невозможного.

С начала полномасштабной войны в безопасность более 130 объектов Группы "Нафтогаз" инвестировано более 1 млрд грн. Это инженерные укрепления, системы радиоэлектронной борьбы и мобильно-огневые группы. Эти меры помогли снизить разрушительную силу вражеских атак.

Ситуация с запасами газа в подземных хранилищах к концу отопительного сезона 2024/2025 оставалась напряженной, но контролируемой благодаря оперативному импорту газа. С начала года было законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа: 800 млн. куб. м было срочно импортировано в начале года, 400 млн. куб. м поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 300 млн. куб. м LNG "Нафтогаз" закупил у компании ORLEN.

В течение первого квартала "Нафтогазу" удалось привлечь от ЕБРР и правительства Королевства Норвегии примерно 430 млн евро, которые уже в скором времени будут направлены на закупки импортированного природного газа в объеме 1 млрд куб. м. Компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования на сумму 1 млрд евро для закупки более 2 млрд куб. м газа. Также компания работает с государственными банками для привлечения дополнительного финансирования в кратчайшие сроки.

Группа "Нафтогаз" также привлекла гуманитарную помощь на сумму более 5 млрд грн, включая технику, краны и когенерационные установки, что стало решающим в возобновлении отопительного сезона в Кривом Роге, Николаеве, Херсоне и других городах.

Все эти меры имели целью сохранить стабильность энергосистемы и помочь стране выстоять. Правительство, Министерство энергетики, международные партнеры и доноры помогают "Нафтогазу" и всей украинской энергетике работать устойчиво. Это позволяет демонстрировать высокий уровень организованности, адаптивности и способности работать в условиях многоуровневых рисков. Все это делает компанию ключевой в энергетической и экономической безопасности страны.

Задачи для нового лидера

Недавно компанию возглавил Сергей Корецкий. Расскажите о конкурсе на СЕО во время войны: в чем была сложность, а в чем, возможно, было проще?

- Назначение Сергея Корецкого стало результатом первого в истории "Нафтогаза" независимого конкурса, который провел наблюдательный совет. Мы реализовали его открыто, прозрачно, соблюдая лучшие международные стандарты корпоративного управления — и это особенно важно во время войны, когда доверие к институтам имеет критическое значение. Это важный этап для реформы корпоративного управления.

Процесс был глобальным. Мы искали кандидатов по всему миру, рассматривали сильные профессиональные профили как из Украины, так и из-за границы. Среди многих достойных претендентов мы провели многочисленные собеседования, чтобы выбрать того, кто сможет эффективно управлять "Нафтогазом" в сложнейших обстоятельствах — в условиях полномасштабной войны, энергетических угроз и одновременной подготовки к восстановлению.

Нам нужно было найти лидера, который не просто обладает управленческим опытом, но и способен сочетать стратегическое видение, гибкость и устойчивость, чтобы провести компанию через трансформацию. Мы убеждены, что Сергей Корецкий обладает именно такими качествами — с опытом в государственном и частном секторах, с пониманием украинского контекста и международного рынка.

Какие ключевые задачи стоят перед Сергеем Корецким?

- Премьер-министр Украины определил пять основных стратегических задач для нового руководителя "Нафтогаза". Среди приоритетов — подготовка к следующей зиме, накопление достаточных объемов газа в ПХГ, восстановление поврежденной инфраструктуры, наращивание собственной добычи и развитие распределенной генерации.

Все эти направления являются критическими для повышения энергетической независимости страны. обязательств, возложенных государством. Кроме того, после национализации 26 облгазов группы РГК, принадлежавших бизнес-структурам Дмитрия Фирташа, "Нафтогаз" получил под управление распределительные сети с базой бытовых потребителей и статусом поставщика последней надежды. Перед новым руководителем стоит сложная задача — балансировать между прибыльностью компании и выполнением широкого круга социальных обязательств, возложенных государством.

Дальнейшее сближение с ЕС предполагает неизбежный постепенный переход к рыночным отношениям и адресной поддержке уязвимых потребителей. В этом аспекте важно сохранить положительную динамику увеличения собственной добычи и улучшить ее. В 2024 году объемы добычи товарного газа составили 13,9 млрд. куб. м, тогда как в 2023-м – 13,2 млрд куб. м газа. Правительство и наблюдательный совет прилагают все усилия, чтобы "Нафтогаз" успешно выполнил все стоящие перед ним задачи.

А еще, скажу прямо, я бы хотела, чтобы мы приоритизировали и внутренние корпоративные реформы Группы. Следует поработать над корпоративной трансформацией управленческих процессов, с брендом работодателя и клиентским брендом. Я хотела бы, чтобы однажды мы стали настоящей lovemark.

Развитие эффективной команды

Какие самые большие вызовы переживает "Нафтогаз" как работодатель? Более 100 тыс. человек, работающих в Группе, — это очень большой коллектив.

- Безопасность персонала – ключевой вызов для "Нафтогаза" как работодателя. Энергетические объекты и инфраструктура являются постоянными целями для вражеских атак, поэтому сотрудники компании выполняют свои обязанности в условиях повышенного риска, особенно в регионах прифронтовых.

Все это формирует большую нагрузку, ответственность и риски, поэтому требует высокого уровня организации процессов и физической защиты. "Нафтогаз" построил укрытия на крупнейших объектах, усилил меры безопасности и защищает непосредственно сами объекты.

Особое внимание уделяется нашим сотрудникам, защищающим Украину с оружием в руках — более 4 тыс. сотрудников служат в рядах ВСУ. Мы оказываем им поддержку, сохраняем рабочие места и ожидаем возвращения в коллективы.

Безопасность – самый большой вызов, но не единственный. На самом деле, как и большинство работодателей, сейчас мы боремся за молодых специалистов и выпускников университетов, заботимся о здоровье наших работников, ведь видим губительное влияние стресса, особенно на показателях сердечно-сосудистых заболеваний. Ищем также новые стимулы для привлечения лучших специалистов к работе в Группе и тоже ощущаем проблемы с профессиональным кадровым обеспечением и демографические изменения.

Не боитесь, что после окончания войны украинские энергетики будут востребованы в других странах, в частности, в Европе?

– Украинские энергетики во время войны получили уникальный опыт кризисного управления, восстановление инфраструктуры в условиях боевых действий и гибкого реагирования на вызовы. Сотрудники компаний, которые в сверхсложных условиях борются за энергетическую устойчивость Украины, приобретают опыт, который может быть бесценным для европейских партнеров. Как наши военные делятся опытом с партнерами, так и энергетики стали источником опыта для дружественных стран.

На самом деле я не боюсь, а горжусь. Но в условиях конкуренции нашим компаниям придется бороться за высококвалифицированных специалистов. Это стимул для развития и важная задача для новой команды.

Что делают энергетические компании, "Нефтегаз" в частности, чтобы сохранить опытных и профессиональных людей для отрасли?

- В Группе "Нафтогаз" мы четко понимаем: энергетическая безопасность страны держится не только на инфраструктуре, а прежде всего на обеспечивающих ее профессионалах. Как я уже отмечала, сохранение опытных специалистов – один из наших стратегических приоритетов, особенно в условиях войны и глубокой трансформации энергетического сектора.

"Нафтогаз" движется от классической модели работы с персоналом в госкомпании к более гибкой современной кадровой политике, основанной на лучших корпоративных практиках. Прежде всего, это индивидуальный подход: анализируем потребности, мотивацию и карьерные амбиции каждой категории работников, пытаясь строить персонализированные сценарии привлечения и удержания.

Прилагаем усилия к формированию устойчивой экспертизы через менторство и институализацию знаний. Мы реализуем подход "обучение на протяжении всей жизни" и "передача знаний". У нас есть практиканты и стажеры, с которыми работают опытные наставники и передают им свои знания и экспертизу. Молодые специалисты всегда могут рассчитывать на мероприятия по повышению квалификации: профессиональное обучение, проекты по развитию и тому подобное. У нас формируются связи между поколениями, где молодежь учится непосредственно у "золотого фонда" — тех, кто имеет многолетнюю практику. Частично здесь мы опираемся на наши профильные учебные заведения, с которыми "Нафтогаз" уже много лет успешно сотрудничает.

Мы начали работать над созданием безопасной и поддерживающей среды для всех, независимо от возраста, пола, статуса, физических возможностей или опыта работы. Люди должны оставаться в энергетике не только из-за чувства долга, а прежде всего потому, что здесь будут видеть свое будущее и предпосылки для профессионального роста.

Внедряем также регулярную обратную связь, опрос и привлекаем людей к принятию решений, в частности, в трансформационных проектах. "Нафтогаз" не должен функционировать как стереотипная госкомпания. Мы создаем корпоративную среду, в которой опытные специалисты имеют голос и влияние, ценность и будущее.

Я очень верю в философию value creation на всех этапах работы компании.

Какие возможности и перспективы у компании для молодых специалистов?

- Молодым специалистам в "Нафтогазе" сегодня доступны возможности, ранее условно зарезервированные для специалистов с большим опытом за закрытыми дверями.

Мы не идеализируем ситуацию: структура "Нафтогаза" остается сложной с определенной долей иерархии и формализма. Но параллельно внедряются изменения, направленные на вовлечение в ключевые трансформации молодых специалистов. Сейчас они вовлекаются в проекты цифровой трансформации, энергетического перехода, модернизации добычи, управления запасами и стратегического планирования.

Мы стараемся, чтобы программы стажировки были с элементами работы над реальными задачами. Стажеры – это не случайные люди и дешевая рабочая сила, а без преувеличения бесценная возможность познакомиться с молодыми специалистами для нас и возможность заявить о них.

Важно также работать над обеспечением равных возможностей — без формальностей и с реальной заботой о каждом работнике. Для нас важно не просто "дать шанс", но и построить систему, в которой молодежь — это не только будущее, но и настоящее компании. Именно поэтому мы постепенно переходим к принципам управления, которые присущи классическому корпоративному сектору: прозрачность, ответственность, мобильность и уважение к личности.

"Нафтогаз" очень крупная компания и порой кажется неповоротливой, именно поэтому так важно наращивать динамику и стать настоящим лидером трансформаций.