Виклики війни та рецепти стійкості української енергетики

Радниця прем’єр-міністра України з питань енергетики, заступниця голови наглядової ради Групи “Нафтогаз” Наталія Бойко в інтерв’ю журналу “ТОП-100” розповіла, які трансформації відбуваються в українській енергетиці й, зокрема, у нафтогазовому секторі та які корпоративні практики запроваджуються у найбільшій компанії галузі.

Як ви оцінюєте стан української енергетики натепер?

- Робота українських енергетиків сьогодні є прикладом надзвичайної стійкості в умовах безпрецедентних викликів. Уже четвертий рік поспіль енергетична інфраструктура перебуває під прицільними атаками агресора. Ці удари мають системний і комбінований характер, мета яких — підірвати енергетичну безпеку країни. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах, де регулярні обстріли знищують мережеву інфраструктуру і спричиняють перебої з енергопостачанням.

Попри це галузь демонструє здатність оперативно реагувати. За час повномасштабної війни ми навчилися захищати об’єкти енергетики, швидко ліквідовувати наслідки атак, відновлювати потужності протягом короткого часу. Жодна країна Європи за останні десятиліття не мала таких масштабних викликів. Без перебільшення наші енергетики щодня роблять надможливе.

Цей рік також став надскладним для газовидобувної галузі — найбільш руйнівною була атака у лютому 2025 року. Вона завдала значної шкоди державному видобутку газу — втрати сягнули майже 50% добових обсягів. Від тієї страшної ночі всі наші колеги працюють над тим, щоб кожен "куб" повернути в систему.

У чому секрет стійкості української енергетики, попри всі атаки ворога та виклики війни?

- Вважаю, що основою нашої стійкості є три ключові чинники: професіоналізм і героїзм енергетиків, антикризове управління та підтримка міжнародних партнерів. Також особливо важливим є новий рівень кооперації між усіма учасниками енергетичного ринку, який забезпечує злагоджені дії у критичних ситуаціях. Це дозволило Україні пройти вже кілька складних опалювальних сезонів, зберігаючи енергопостачання навіть у пікові моменти. Головне — енергетична безпека та стійкість країни, над чим щодня працюють тисячі людей.

Які найбільші виклики стоять перед Україною напередодні прийдешньої зими? Чи впорається енергосистема?

- Найближча зима знову стане випробуванням для всієї енергетичної системи України. Підготовка до опалювального сезону розпочалася ще, напевно, навіть до завершення попереднього — часу на паузи не було.

Серед головних викликів — забезпечення достатніх обсягів природного газу в підземних сховищах, формування резервного фонду обладнання та техніки. Ми працюємо над різними сценаріями і маємо бути готові до кожного з них.

Можу сказати, що уряд, енергетичні компанії та Група "Нафтогаз" діють скоординовано, розробляючи плани дій на випадок найскладніших ситуацій. Упродовж останніх двох років уряд та Група "Нафтогаз" проводили політику зменшення імпорту і збільшення власного видобутку. Всі, від кого залежить енергетична стійкість України під час наступної зими, вже сьогодні роблять усе можливе, щоб енергосистема країни вистояла.

Ви заступниця голови наглядової ради найбільшої енергетичної компанії України. Як ви оцінюєте понад три роки діяльності "Нафтогазу" під час війни?

- Група "Нафтогаз" була і залишається опорою енергетичної стійкості України. В умовах війни компанія забезпечила безперебійне проходження трьох опалювальних сезонів, навіть попри численні обстріли об’єктів видобутку та зберігання газу. Жодна категорія споживачів не відчувала проблем із газопостачанням, це результат кропіткої роботи тисяч працівників та менеджменту. Попри всі виклики війни Група "Нафтогаз" забезпечила стале проходження опалювального сезону, наростила обсяги видобутку природного газу та завершила 2024 рік із прибутком у майже 38 млрд грн, що перевищує показник 2023-го на 15 млрд грн, або на 64%. Всі ключові напрями діяльності Групи показали зростання. Це потребує великих зусиль у мирний час, а під час війни — роботи на межі неможливого.

Від початку повномасштабної війни у безпеку понад 130 об’єктів Групи "Нафтогаз" інвестовано більш ніж 1 млрд грн. Це інженерні укріплення, системи радіоелектронної боротьби та мобільно-вогневі групи. Ці заходи допомогли зменшити руйнівну силу ворожих атак.

Ситуація із запасами газу в підземних сховищах на кінець опалювального сезону 2024/2025 залишалася напруженою, але контрольованою завдяки оперативному імпорту газу. Від початку року було законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну у межах підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG "Нафтогаз" закупив у компанії ORLEN.

Протягом першого кварталу "Нафтогазу" вдалося залучити від ЄБРР та уряду Королівства Норвегії приблизно 430 млн євро, які вже незабаром спрямують на закупівлі імпортованого природного газу в обсязі 1 млрд куб. м. Компанія веде перемовини з урядом і міжнародними фінансовими інституціями про залучення фінансування на суму 1 млрд євро для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу. Також компанія працює з державними банками для залучення додаткового фінансування у найкоротші терміни.

Група "Нафтогаз" також залучила гуманітарну допомогу на суму понад 5 млрд грн, включаючи техніку, крани та когенераційні установки, що стало вирішальним у відновленні опалювального сезону в Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні та інших містах.

Усі ці заходи мали на меті зберегти стабільність енергосистеми та допомогти країні вистояти. Уряд, Міністерство енергетики, міжнародні партнери та донори допомагають "Нафтогазу" й усій українській енергетиці працювати стало. Це дає нам змогу демонструвати високий рівень організованості, адаптивності та здатності працювати в умовах багаторівневих ризиків. Усе це робить компанію ключовою в енергетичній та економічній безпеці країни.

Завдання для нового лідера

Нещодавно компанію очолив Сергій Корецький. Розкажіть про конкурс на СЕО під час війни: у чому були складнощі, а в чому, можливо, було простіше?

- Призначення Сергія Корецького стало результатом першого в історії "Нафтогазу" незалежного конкурсу, який провела наглядова рада. Ми реалізували його відкрито, прозоро, з дотриманням найкращих міжнародних стандартів корпоративного управління — і це особливо важливо під час війни, коли довіра до інституцій має критичне значення. Це важливий етап для всієї реформи корпоративного управління.

Процес був глобальний. Ми шукали кандидатів по всьому світу, розглядали сильні професійні профілі як з України, так і з-за кордону. Серед багатьох гідних претендентів ми провели численні співбесіди, щоб обрати того, хто зможе ефективно керувати "Нафтогазом" у надзвичайно складних обставинах — в умовах повномасштабної війни, енергетичних загроз і одночасної підготовки до відновлення.

Нам потрібно було знайти лідера, який не просто має управлінський досвід, але й здатний поєднати стратегічне бачення, гнучкість і стійкість, щоб провести компанію через трансформацію. Ми переконані, що Сергій Корецький має саме такі якості — з досвідом у державному та приватному секторах, з розумінням українського контексту й міжнародного ринку.

Які ключові завдання стоять перед Сергієм Корецьким?

- Прем’єр-міністр України визначив п’ять основних стратегічних завдань для нового керівника "Нафтогазу". Серед пріоритетів — підготовка до наступної зими, накопичення достатніх обсягів газу в ПСГ, відновлення пошкодженої інфраструктури, нарощення власного видобутку й розвиток розподіленої генерації.

Усі ці напрями є критичними для підвищення енергетичної незалежності країни. Крім того, після націоналізації 26 облгазів групи РГК, які належали до бізнес-структур Дмитра Фірташа, "Нафтогаз" отримав під управління розподільчі мережі з базою побутових споживачів і статусом постачальника останньої надії. Перед новим керівником стоїть складне завдання — балансувати між прибутковістю компанії та виконанням широкого кола соціальних зобов’язань, покладених державою.

Подальше зближення з ЄС передбачає неминучий поступовий перехід до ринкових відносин та адресної підтримки вразливих споживачів. У цьому аспекті важливо зберегти позитивну динаміку збільшення власного видобутку газу і покращити її. У 2024 році обсяги видобутку товарного газу становили 13,9 млрд куб. м, тоді як у 2023-му — 13,2 млрд куб. м газу. Уряд та наглядова рада докладають усіх зусиль, щоб "Нафтогаз" успішно виконав всі завдання, які перед ним стоять.

А ще, скажу відверто, я б хотіла, щоб ми пріоритизували і внутрішні корпоративні реформи Групи. Потрібно попрацювати над корпоративною трансформацією управлінських процесів, з брендом роботодавця та клієнтським брендом. Я хотіла б, щоб одного дня ми стали справжньою lovemark.

Розбудова ефективної команди

Які найбільші виклики переживає "Нафтогаз" як роботодавець? Понад 100 тис. людей, які працюють у Групі, — це дуже великий колектив.

- Безпека персоналу — ключовий виклик для "Нафтогазу" як роботодавця. Енергетичні об’єкти та інфраструктура є постійними цілями для ворожих атак, тому працівники компанії виконують свої обов’язки в умовах підвищеного ризику, особливо у прифронтових регіонах.

Усе це формує велике навантаження, відповідальність і ризики, тому потребує високого рівня організації процесів і фізичного захисту. "Нафтогаз" спорудив укриття на найбільших об’єктах, посилив заходи безпеки та захищає безпосередньо самі об’єкти.

Особлива увага приділяється нашим співробітникам, які боронять Україну зі зброєю в руках — понад 4 тис. співробітників служать у лавах ЗСУ. Ми надаємо їм підтримку, зберігаємо робочі місця та очікуємо на повернення у колективи.

Безпека — найбільший виклик, але не єдиний. Насправді, як і більшість роботодавців, зараз ми боремося за молодих фахівців та випускників університетів, піклуємося про здоров’я наших працівників, адже бачимо згубний вплив стресу, особливо на показниках щодо серцево-судинних захворювань. Шукаємо також нові стимули для залучення найкращих спеціалістів до роботи у Групі і теж відчуваємо проблеми з професійним кадровим забезпеченням та демографічні зміни.

Чи не боїтеся, що після завершення війни українські енергетики будуть затребувані в інших країнах, зокрема в Європі?

- Українські енергетики під час війни здобули унікальний досвід кризового управління, відновлення інфраструктури в умовах бойових дій та гнучкого реагування на виклики. Співробітники компаній, які за надскладних умов виборюють енергетичну стійкість України, набувають досвід, який може бути безцінним для європейських партнерів. Як наші військові діляться досвідом із партнерами, так і енергетики вже стали джерелом досвіду для дружніх країн.

Насправді я не боюся, а пишаюся. Але в умовах конкуренції нашим компаніям доведеться боротися за висококваліфікованих спеціалістів. Це стимул для розвитку і важливе завдання для нової команди.

Що роблять енергетичні компанії, "Нафтогаз" зокрема, щоб зберегти досвідчених і фахових людей для галузі?

- У Групі "Нафтогаз" ми чітко розуміємо: енергетична безпека країни тримається не тільки на інфраструктурі, а насамперед на професіоналах, які її забезпечують. Як я вже зазначала, збереження досвідчених фахівців — один із наших стратегічних пріоритетів, особливо в умовах війни та глибокої трансформації енергетичного сектору.

"Нафтогаз" рухається від класичної моделі роботи з персоналом у держкомпанії до більш гнучкої сучасної кадрової політики, заснованої на найкращих корпоративних практиках. Передусім це індивідуальний підхід: аналізуємо потреби, мотивацію та кар’єрні амбіції кожної категорії працівників, намагаючись будувати персоналізовані сценарії залучення та утримання.

Докладаємо зусиль до формування сталої експертизи через менторство та інституалізацію знань. Ми реалізуємо підхід "навчання протягом всього життя" та "передавання знань". У нас є практиканти і стажери, з якими працюють досвідчені наставники і передають їм свої знання та експертизу. Молоді фахівці завжди можуть розраховувати на заходи з підвищення кваліфікації: професійне навчання, проєкти з розвитку тощо. У нас формуються зв’язки між поколіннями, де молодь навчається безпосередньо у "золотого фонду" — тих, хто має багаторічну практику. Частково тут ми спираємося на наші профільні навчальні заклади, з якими "Нафтогаз" уже багато років успішно співпрацює.

Ми почали працювати над створенням безпечного та підтримувального середовища для всіх, незалежно від віку, статі, статусу, фізичних можливостей чи досвіду роботи. Люди мають залишатися в енергетиці не лише через відчуття обов’язку, а передусім тому, що тут бачитимуть своє майбутнє та передумови для професійного зростання.

Впроваджуємо також регулярний зворотний зв’язок, опитування та залучаємо людей до ухвалення рішень, зокрема, у трансформаційних проєктах. "Нафтогаз" не повинен функціонувати як стереотипна держкомпанія. Ми створюємо корпоративне середовище, де досвідчені спеціалісти мають голос і вплив, цінність та майбутнє.

Я дуже вірю у філософію value creation на всіх етапах роботи компанії.

Які можливості та перспективи є у компанії для молодих спеціалістів?

- Молодим спеціалістам у "Нафтогазі" сьогодні доступні можливості, які раніше були умовно зарезервовані для фахівців із великим досвідом за зачиненими дверима.

Ми не ідеалізуємо ситуацію: структура "Нафтогазу" залишається складною із певною часткою ієрархії та формалізму. Але паралельно впроваджуються зміни, спрямовані на залучення до ключових трансформацій молодих фахівців. Зараз вони залучаються до проєктів цифрової трансформації, енергетичного переходу, модернізації видобутку, управління запасами та стратегічного планування.

Ми намагаємося, щоб програми стажування були з елементами роботи над реальними завданнями. Стажери — це не випадкові люди та дешева робоча сила, а без перебільшення безцінна можливість познайомитися з молодими фахівцями для нас і нагода для них заявити про себе.

Важливо також працювати над забезпеченням рівних можливостей — без формальностей і з реальною турботою про кожного працівника. Для нас важливо не просто "дати шанс", а й побудувати систему, в якій молодь — це не тільки майбутнє, а й сьогодення компанії. Саме тому ми поступово переходимо до принципів управління, які притаманні класичному корпоративному сектору: прозорість, відповідальність, мобільність і повага до особистості.

"Нафтогаз" дуже велика компанія і часом здається неповороткою, саме тому так важливо нарощувати динаміку і стати справжнім лідером трансформацій.