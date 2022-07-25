Харьковская ТЭЦ-5 не прекращала работать и подавать городу горячую воду

На многочисленные вопросы представителей региональных и всеукраинских СМИ по поводу перспектив функционирования Харьковской ТЭЦ-5 ответил заместитель председателя правления предприятия Игорь Орловский.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

– На днях ТЭЦ-5 сообщала о готовности к отопительному сезону. Пока же в медиа распространяется информация, что теплоцентраль прекратила горячее водоснабжение и 800 домов харьковчан сейчас без воды. Что произошло?

– В июле Харьковская ТЭЦ-5 работала, используя резервное топливо – мазут. Он закончился, а от Харьковгоргаза поступил отказ в отпуске теплоцентрали топлива.

В связи с этой ситуацией, которая для станции является аварийной, должно было наступить отключение ТЭЦ. И теплоцентраль в свою очередь сделала необходимый и единственный возможный шаг – сообщила Харьковским тепловым сетям о прекращении поставок городу горячей воды.

- В чем причина отказа Харьковгаза в предоставлении ТЭЦ-5 топлива?

– Мы задолжали горгазу 75 млн грн. Пытаемся платить контрагентам по мере своих возможностей. Но они не так уж велики, эти возможности, учитывая, что Харьковские тепловые сети задолжали ТЭЦ-5 с конца прошлого года 1,7 млрд грн. При этом теплоцентраль свои обязательства выполняла, снабжая Харьков теплом, горячей водой, электроэнергией.

– Какая ситуация с горячим водоснабжением сегодня и к чему готовиться Харькову с наступлением холодов?

- Сразу хочу успокоить горожан: ТЭЦ-5 не прекращала работать и твердо намерена делать это и дальше. Вышеупомянутые 800 домов продолжают получать горячую воду.

Нам удалось достичь договоренности с Харьковгоргазом. Диалог был непростым, но мы нашли общий язык. Теплоцентраль будет получать для дальнейшей деятельности топливо.

Продолжаем добросовестно выполнять команды диспетчерской службы Харьковских тепловых сетей. Харьковчане и в дальнейшем будут с горячей водой, а с наступлением холодов – с теплом в домах. Несмотря на сверхсложные внешние обстоятельства и финансовые затруднения, мы подготовили оборудование к отопительному сезону. В условиях военной агрессии делаем все возможное для благосостояния общества Харьковщины.