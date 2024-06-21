Банки стали основными заказчиками разработок на рынке финтеха – оценка эксперта

Во время войны у банков было достаточно прибыльности, чтобы внедрять инновации и развивать технологическую инфраструктуру. Это стало возможным и благодаря своевременным действиям НБУ, который правильно вводил ограничения, публиковал рекомендации, давал ослабление. Такой подход поддержал финансовый сектор. Именно поэтому банковская система начала активно развивать инновации в собственных продуктах во время войны, считает Ростислав Дюк, глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (UAFIC). Больше о ситуациях на рынке финтеха читайте в интервью Delo.ua "Банки научились отбивать десятки кибератак в день, и это считается нормой", – Ростислав Дюк, глава UAFIC.

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По словам Дюка, банки решили развивать финтех в своих продуктах из-за того, что в первый год полномасштабной войны финсистема потеряла до 15% физических отделений, банкоматов. Также где-то на 30% стало меньше клиентов – из-за внутренней и внешней миграции. Все это стало болезненным ударом для банков.

Тогда возник вопрос: как исправить ситуацию. Ответ логичен: необходимо поддерживать цифровую инфраструктуру, которую не могут уничтожить ракетные атаки и которая может работать даже в условиях блекаутов. Более того, технологические услуги могут использовать мигранты, так что инновации решают проблему сохранения клиентской базы.

"Поэтому банки начали агрессивно двигаться в направлении развития финтех-технологий. Они развивают новые продукты и услуги. И это хорошо, потому что такой тренд закладывает фундамент для коллаборации с финтех-компаниями, особенно в послевоенный период", - говорит Дюк.

Банки развивают свою диджитал-инфраструктуру следующим образом:

своя разработка.

гибридный формат в сочетании собственной разработки и аутсорса. Это позволяет решать проблемы срочных задач или пиковой нагрузки и т.д.

приобретение готовых решений и их интеграция.

Все эти модели хорошо живут и иногда удобно используются на одном этаже.

Происходят ли инвестиции в украинские стартапы во время войны

Ростислав Дюк говорит, что в начале полномасштабной войны все финансирование стартапов было заморожено, ведь деньги шли на защиту страны. Сейчас основным инвестором остается украинский фонд стартапов.

"Важно отметить, что сейчас Украина сконцентрирована на поддержке стартапов в направлении miltech типа кластера Brave1. Нам сейчас нужно сосредоточиться на разработке смарт-решений двойного назначения, потому что это актуально и может воспользоваться спросом не только в нашей стране, но и за рубежом", - говорит эксперт.

Если говорить о финансировании со стороны классических венчурных фондов, это направление инвестирования недостаточно, ведь в нашей стране идет война, отмечает Ростислав Дюк. Ситуацию могло бы исправить соответствующее законодательство, но Украина не успела ввести необходимую регуляторную базу, поскольку началось полномасштабное вторжение. То есть, этот вопрос застопорился, так что большие фонды не могут заходить в нашу страну с инвестициями, но они и не спешат это делать из-за рисков войны. Хотя некоторые частные венчурные фонды или ангельские инвесторы готовы даже сейчас вкладывать деньги в украинские стартапы, но такие решения каждый инвестор принимает самостоятельно.

"То есть в мире есть деньги, но инвестиции почти не доходят до Украины. А какой смысл в этом? Лучше инвестировать, например, в Польшу. Неудивительно, что украинские команды, когда была возможность, выезжали работать за границу. Это серьезная и долгосрочная проблема, которую Украина должна будет решить, чтобы сохранить конкурентное преимущество", – говорит Дюк.

Больше о ситуациях на рынке финтеха читайте в интервью Delo.ua "Банки научились отбивать десятки кибератак в день, и это считается нормой", – Ростислав Дюк, глава UAFIC.