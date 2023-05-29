Билеты на матч Сборной Украины по футболу можно купить за криптовалюту

Официальный партнер национальной сборной Украины по футболу, криптовалютная биржа WhiteBIT, дает возможность приобрести билеты на матч Украина-Мальта за криптовалюту до официального старта продаж.

19 июня на стадионе City Arena в Трнаве (Словакия) состоится первый домашний матч отбора на Чемпионат Европы 2024, в котором украинская национальная сборная Украины по футболу сыграет против сборной Мальты. С начала полномасштабной войны Украина не может проводить свои матчи дома и вынуждена играть за границей. Поэтому болельщики украинской сборной, имеющие возможность посетить матч и поддержать нашу команду, за криптовалюту могут первыми приобрести билеты до официального старта продаж.

Эту возможность предоставляет компания WhiteBIT, являющаяся официальным криптопартнером сборной Украины. Предварительная продажа уже стартовала. Каждый желающий сможет купить билеты за считанные минуты благодаря техническому решению от Whitepay: https://ticketsystems.maxiticket.sk/uefa-euro-2024-qualifying-match-ukraine-vs-malta-2023-trnava.

Покупка билетов на матч Украина – Мальта за криптовалюту станет дебютной практикой для болельщиков. Отметим, что такая опция может быть доступна и для будущих топовых матчей украинской сборной против сборных Англии и Италии. Предлагаем уже сейчас протестировать эту возможность и почувствовать преимущества использования цифровых активов!

Партнерство WhiteBIT с украинской сборной подчеркивает удобство и инновационность цифровых валют. Такие результаты партнерства соответствуют его целям - поддерживать украинский спорт, способствовать развитию технологий и предоставлять удобные решения для своих болельщиков и пользователей. С каждым следующим шагом мы приближаемся к миру, в котором массовое внедрение криптовалют — это уже не мечта, а реальность, предоставляющая возможности, навсегда меняя нашу повседневную жизнь.

Напомним, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корень команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета Киево-Могилянская академия.