Квитки на матч Збірної України з футболу можна купити за криптовалюту

Офіційний партнер національної збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, надає можливість придбати квитки на матч Україна-Мальта за криптовалюту до офіційного старту продажу.

19 червня на стадіоні "City Arena" у Трнаві (Словаччина) відбудеться перший домашній матч відбору на Чемпіонат Європи 2024, у якому українська національна збірна України з футболу зіграє проти збірної Мальти. З початку повномасштабної війни Україна не може проводити свої матчі вдома і змушена грати за кордоном. Тому вболівальники української збірної, які мають можливість відвідати матч і підтримати нашу команду, за криптовалюту можуть першими придбати квитки до офіційного старту продажу.

Цю можливість надає компанія WhiteBIT, що є офіційним криптопартнером збірної України. Попередній продаж вже стартував. Кожен охочий зможе купити квитки за лічені хвилини завдяки технічному рішенню від Whitepay: https://ticketsystems.maxiticket.sk/uefa-euro-2024-qualifying-match-ukraine-vs-malta-2023-trnava.

Купівля квитків на матч Україна — Мальта за криптовалюту стане дебютною практикою для вболівальників. Відзначимо, що така опція може бути доступною і для майбутніх топових матчів української збірної проти збірних Англії та Італії. Тож пропонуємо вже зараз протестувати цю можливість та відчути переваги використання цифрових активів!

Партнерство WhiteBIT з українською збірною підкреслює зручність та інноваційність цифрових валют. Такі результати партнерства відповідають його меті — підтримувати український спорт, сприяти розвитку технологій та надавати зручні рішення для своїх вболівальників та користувачів. З кожним наступним кроком ми наближаємося до світу, у якому масове впровадження криптовалют — це вже не мрія, а реальність, що надає можливості, назавжди змінюючи наше повсякденне життя.

Нагадаємо, що WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди — українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія".