Brave Inventors: развитие изобретательства, новые партнерства и привлеченные инвестиции

В конце прошлого года украинская компания COSMOLOT инициировала создание платформы Brave Inventors для существенной помощи фронту и развития украинского изобретательства. Теперь Brave Inventors превратилась в единственный хаб для всех заинтересованных в приближении победы сторон

Развитие платформы Brave Inventors происходит по нескольким направлениям:

Привлечение изобретателей. 50+ команд-изобретателей уже представлены на платформе. Среди разработок: ударные и разведывательные дроны, внедорожники, медицинский эквипмент, роботизированные саперы и многие другие изобретения. На сайте Brave Inventors представлены изобретения на разных стадиях разработки, но все они ежедневно усовершенствуют свои изделия вместе с экспертной группой Brave Inventors. Большинство изобретений уже неоднократно тестировалось в реальных передовых условиях и имеет положительные отзывы от ВСУ.

Привлечение партнеров. В прошлом месяце платформа получила поддержку новых партнеров. Конструкторское Бюро "Берил" помогает с экспертизой изделий и аудитом проектов. Национальное агентство стратегических коммуникаций поддерживает изобретателей на информационном уровне среди органов государственной власти, а Центр оборонных инноваций DEUS распространяет информацию об изобретателях среди оборонных структур и помогает с учетными процессами.

Финансирование изобретений. Инвестиции в размере 300 000 грн уже получило изобретение киевской команды разработчиков багги DRACARYS. Автомобиль, не знающий препятствий, привлек средства благодаря благотворительному турниру компании COSMOLOT. Также помощь в 3,5 млн получила компания UADynamics, производящая ударные БПЛА Punisher. Компания COSMOLOT поддерживает этих разработчиков на постоянной основе. Кейс COSMOLOT показывает пример действенной помощи фронта, выбрав для финансирования конкретное изобретение с платформы. Руководствуясь этим примером, Brave Inventors видит сотрудничество с В2В сектором в целях привлечения украинских компаний к поддержке украинского изобретательства. Также небольшое финансирование поступает и от граждан, что свидетельствует о неравнодушии населения и стремлении к Победе. Все профинансированные изобретения с платформы Brave Inventors производятся для дальнейшей передачи на нужды ВСУ с целью усиления фронта современными и актуальными украинскими разработками.

Популяризация украинского изобретательства. Сотрудничество Brave Inventors с украинскими и международными СМИ оказывают мощную медийную и коммуникационную поддержку изобретателям. Главная цель – привлечь как можно больше потенциальных инвесторов и партнеров проекта. Стимулируя развитие изобретательства, Brave Inventors помогает фронту действенными украинскими разработками и создает плацдарм для будущего роста экономики благодаря военно-промышленной отрасли.

Каждое из изделий приближает нас к Победе и каждый из них нуждается в вашей поддержке.

Помочь изобретателям донатом можно на сайте BRAVE INVENTORS

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