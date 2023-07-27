Brave Inventors: розвиток винахідництва, нові партнерства та залучені інвестиції

Наприкінці минулого року українська компанія COSMOLOT ініціювала створення платформи Brave Inventors з метою суттєвої допомоги фронту та розвитку українського винахідництва. Наразі Brave Inventors перетворилась в єдиний хаб для всіх зацікавлених в наближенні перемоги сторін

Розвиток платформи Brave Inventors відбувається у кількох напрямках:

Залучення винахідників. 50+ команд-винахідників вже представлені на платформі. Серед розробок: ударні та розвідувальні дрони, позашляховики, медичний еквіпмент, роботизовані сапери та багато інших винаходів. На сайті Brave Inventors представлені винаходи на різних стадіях розробки, але всі вони щодня удосконалюють свої вироби разом з експертною групою Brave Inventors. Більшість винаходів вже неодноразово тестувалася в реальних умовах передової та має позитивні відгуки від ЗСУ.

Залучення партнерів. Минулого місяця платформа залучилася підтримкою нових партнерів. Конструкторське Бюро “Берил” допомагає з експертизою виробів та аудитом проєктів. Національна агенція стратегічних комунікацій підтримує винахідників на інформаційному рівні серед органів державної влади, а Центр оборонних інновацій DEUS поширює інформацію про винахідників серед оборонних структур та допомагає з обліковими процесами.

Фінансування винаходів. Інвестиції у розмірі 300 000 грн вже отримав винахід київської команди розробників баггі DRACARYS. Автомобіль, що не знає перешкод, залучив кошти завдяки благодійному турніру компанії COSMOLOT. Також допомогу в 3,5 млн отримала компанія UADynamics, що виробляє ударні БПЛА Punisher. Компанія COSMOLOT підтримує цих розробників на постійні основі. Кейс COSMOLOT демонструє приклад дієвої допомоги фронту, обравши для фінансування конкретний винахід з платформи. Керуючись цим прикладом, Brave Inventors вбачає співпрацю з В2В сектором з метою залучення українських компаній до підтримки українського винахідництва. Також невелике фінансування надходить і від громадян, що свідчить про небайдужість населення та прагнення Перемоги. Всі профінансовані винаходи з платформи Brave Inventors виробляються для подальшої передачі на потреби ЗСУ, з метою посилення фронту сучасними та актуальними українськими розробками.

Популяризація українського винахідництва. Співпраця Brave Inventors з українськими та міжнародними ЗМІ дають потужну медійну та комунікаційну підтримку винахідникам. Головна мета — залучити якомога більше потенційних інвесторів та партнерів проєкту. Стимулюючи розвиток винахідництва зараз, Brave Inventors допомагає фронту дієвими українськими розробками та створює плацдарм для майбутнього росту економіки завдяки військово-промисловій галузі.

Кожен з виробів наближає нас до Перемоги та кожен з них потребує вашої підтримки.

Допомогти винахідникам донатом можна на сайті BRAVE INVENTORS

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