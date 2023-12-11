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Что будет с Ethereum в 2024 году? Ожидания аналитиков Cauvo Capital и их отзывы по ситуации на крипторынке
На данный момент стоимость Ethereum консолидировалась в диапазоне восходящего параллельного канала после того, как 18 октября широкий рынок перешел в фазу «быков», подпитываясь сопутствующими ключевыми факторами конъюнктуры. Среди них также была нашумевшая волна сплетен касательно запуска спотовых биржевых фондов Ether. С тех пор для монеты обеспечивается гарантия большой прибыльности в обозначенных рамках.
Эксперты компании Cauvo Capital предсказывают: вторая криптовалюта мира созрела для прорыва с полуоборота. Технический анализ демонстрирует такие же намеки, как и, впрочем, индекс относительной силы, который стремится вверх, до 69, очерчивая возвышающийся импульс. Именно планка ниже 70 свидетельствует о том, что токен пока не в зоне перекупленности и коррекции.
Такую тенденцию подтверждают и внутрисетевые показатели, такие как депозитные транзакции и объем притоков обменных средств. Повышение количества операций может свидетельствовать о непродолжительном потребительском давлении, тогда как понижение и полное отсутствие скажут, что продавать ее никто не хочет.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Еще одним сигналом намерения аудитории покупать монету является рост рыночной капитализации стейбкоина Tether. Это предзнаменует свежий приход капитала на платформу Ether. В случае продолжения напряжения со стороны закупщиков может создаться достаточно устойчивый и длительный поднимающийся лифт.
Аналитики cauvocapital.com осуществили обзор и смогли установить, что в данной ситуации есть один важный нюанс, который подразумевает опасность усиления такого тренда: если давление будет нарастать, инвесторы могут начать собирать раннюю прибыль, тем самым понижая котировки эфириума. При таком раскладе криптовалюта способна потерять поддержку слияния между усредненной планкой и горизонтом на отметке 2143 доллара.
Прогнозы специалистов Cauvo Capital и их отзывы по динамике монеты
Аналитики считают, что Ethereum поднимется до 3600 долларов в 2024 году благодаря спотовому ETF, который просила разрешить 17 ноября фирма Fidelity, обращаясь в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания-заявитель намеревается организовать листинг Ethereum-ETF на фондовой бирже Cboe BZX Exchange, где трейдеры смогут приобрести ценные бумаги производственного финансового инструмента и получить прибыль с разницы. Эксперты предрекают большой спрос этому торгуемому фонду, что повлечет бычье ралли монеты.