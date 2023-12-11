Що буде з Ethereum у 2024 році? Очікування аналітиків Cauvo Capital та їхні відгуки щодо ситуації на крипторинку

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Нині вартість Ethereum консолідувалася в діапазоні висхідного паралельного каналу після того, як 18 жовтня широкий ринок перейшов у фазу «биків», підживлюючись супутніми ключовими факторами кон'юнктури. Серед них також була гучна хвиля пліток щодо запуску спотових біржових фондів Ether. З того часу для монети забезпечується гарантія великої прибутковості у зазначених рамках.

Експерти компанії Cauvo Capital пророкують: друга криптовалюта світу дозріла для прориву з напівобороту. Технічний аналіз демонструє такі ж натяки, як індекс відносної сили, що прагне вгору, до 69, окреслюючи висхідний імпульс. Саме планка нижче 70 свідчить про те, що токен поки не в зоні перекупленості та корекції.

Таку тенденцію підтверджують і внутрішньомережеві показники, як от депозитні транзакції та обсяг притоку обмінних коштів. Підвищення кількості операцій може свідчити про нетривалий споживчий тиск, тоді як їх зниження та повна відсутність скажуть, що продавати її ніхто не хоче. Біржові потоки на цей час стоять на дні, відповідно майданчики не отримують від вкладників їх запаси ЕТН.

Ще одним сигналом наміру аудиторії купувати монету є зростання ринкової капіталізації стейбкоїна Tether. Це означає новий прихід капіталу на платформу Ether. У разі продовження напруги з боку закупників може створитися досить стійкий і тривалий висхідний ліфт.

Аналітики cauvocapital.com здійснили огляд і змогли встановити, що в цій ситуації є один важливий нюанс, який сигналізує про небезпеку посилення такого тренду: якщо тиск наростатиме, інвестори можуть почати збирати ранній прибуток, тим самим знижуючи котирування ефіру. За такого розкладу криптовалюта здатна втратити підтримку злиття між усередненою планкою та горизонтом на позначці 2143 долари.

Прогнози фахівців Cauvo Capital та їхні відгуки щодо динаміки монети

Аналітики вважають, що Ethereum підніметься до 3600 доларів у 2024 році (вже до 3100 доларів до травня) завдяки спотовому ETF, який просила дозволити 17 листопада фірма Fidelity, звертаючись до Комісії з цінних паперів та бірж США. Компанія-заявник має намір організувати лістинг Ethereum-ETF на фондовій біржі Cboe BZX Exchange, де трейдери зможуть придбати цінні папери виробничого фінансового інструменту та отримати прибуток із різниці. Експерти пророкують великий попит цьому фонду, що спричинить бичаче ралі монети.