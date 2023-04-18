Деньги в обмен на смартфоны, чайники и ручки. Как изменился рынок ломбардов в Украине и какие кредиты они предлагают

В начале ІІ квартала 2023 года в Украине функционировал 171 ломбард. За три месяца исчезло 12 компаний. И это при том, что в начале 2021 года ломбардов в Украине было 302. Впрочем, основное сокращение за последние годы произошло благодаря Национальному банку, который, получив в начале 2020 года новые полномочия надзора за рынком небанковских финуслуг, сразу же занялся его чисткой.

В I квартале 2023-го деятельность ломбардов стагнировала и была убыточной. За последние три месяца 2022 года, по данным Нацбанка, объемы их активов снизились на 5%. И этот тренд все еще имеет место. А в 2022 году сектор ломбардов практически не развивался. Объемы активов и новых кредитов уменьшились, капитал финучреждений существенно упал.

В целом за 2022 год объем кредитования ломбардами сократился на 36%. Во II полугодии 2022-го, как и в I квартале 2023-го, доходы ломбардов несколько увеличились, однако за год эти учреждения были убыточными. В IV квартале 2022 года процентные доходы, составляющие основу доходов ломбардов, увеличились на 9%, что позволило им получить незначительную прибыль.

"Показатели рентабельности активов и капитала в течение прошлого года повышались, но не достигли положительных значений", – констатирует НБУ в своем обзоре небанковского финансового рынка.

За последний квартал 2022 несколько уменьшился и объем их активов. Объемы кредитов сократились на 7%, основные средства и денежные средства не изменились. Собственный капитал ломбардов и дальше сокращался, находясь на самом низком уровне за последние шесть лет. Весь I квартал этого года этот рынок прошел с такими же тенденциями.

Ломбардов стало меньше, но их активы только росли

Если проанализировать статистику на рынке ломбардов за предыдущий год и за I квартал 2023, можно заметить интересную тенденцию. С одной стороны, с начала 2022-го, как и прежде, количество игроков постепенно сокращалось, но активы действующих ломбардов только росли. Исключением стал только ІV квартал 2022 года, когда объем активов за три месяца сократился с 4,416 млрд грн до 4,093 млрд грн.

Судя по всему, по итогам І квартала 2023 года объем активов упадет еще больше. Однако предварительный прирост активов связан с тем, что граждане, остро нуждаясь в деньгах, начали обращаться к ломбардам в разы чаще. Но при этом им стало все труднее справляться с погашением задолженности, оставляя залоговое имущество в руках банков.

Но в IV квартале 2022 года украинцы, несмотря на затяжную войну, стали чувствовать себя в финансовом плане свободнее. Улучшилась ситуация с выплатами как процентов, так и тела кредитов. Также заемщики почаще выкупают залог.

"В самом начале войны и несколько месяцев после украинцы чаще несли в ломбарды драгоценности, чтобы получить быстрый кредит. Но в последние месяцы 2022 года такая тенденция несколько затормозилась. И по итогам уже I квартала 2023 года можно увидеть, что ломбарды потеряли те позиции, которые имели с начала широкомасштабного вторжения", – говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Для наращивания активов ломбардов имелись еще и дополнительные причины. Следует вспомнить первый этап войны, когда по всей Украине начали массово закрываться обменные пункты, а ломбарды свою работу продолжили. Ликвидировался также ряд финкомпаний, предоставлявших кредиты в зарплату.

Это и стало причиной того, что граждане, нуждавшиеся в срочных деньгах, обращались именно к ломбардам, что помогло им нарастить активы. Однако в IV квартале ситуация изменилась, поэтому банки начали возобновлять потребительское кредитование и оттягивать заемщиков к себе. Кроме того, в I квартале 2023 г. ощутимую конкуренцию ломбардам начали составлять также и финкомпании (МФО) со своими "кредитами к зарплате".

Золото и серебро – лучший залог

Традиционно, украинцы несут в ломбарды прежде изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Их посреди всех сданных вещей 70-80%. Доля другого имущества – это бытовая техника, автомобили с недвижимостью, – на фоне всей статистики просто скудна.

На сегодняшний день, по данным автоматического расчета на сайтах ломбардов, за грамм изделий из золота 583 пробы можно получить кредит в 1,37 тыс. грн. Правда, некоторые ломбарды в зависимости от условий кредитования предлагают больше – 1,5-1,7 тыс. грн. За грамм изделий из серебра в среднем – 15 грн, но некоторые компании, учитывая условия кредита, дают 30-50 грн.

Для сравнения. Если новый клиент ломбарда "Скарбниця" пожелает получить средства за кулон на 5,6 грамма из золота 585 пробы, то сумма кредита составит 7,78 тыс. грн. Но при продаже такого же кулона ломбард требует уже 9,5 тыс. грн (цена за грамм 1,695 тыс. грн против 1,39 тыс. грн при получении кредита).

"Если сумма кредита от 6,6 тыс. грн по такому золотому изделию, то для нового клиента процент будет составлять 1,1% в день при сроке до 14 дней. Если дольше, то 1,25% в день. Самым выгодным такой кредит будет для бывших клиентов на срок до двух недель. При этом, если мы смотрим на пробу, с качеством примесей не обращаем внимания", – пояснили delo.ua сотрудники "Скарбниці".

Однако у многих ломбардов условия, конечно, различаются. К примеру, специалисты ломбарда "Благо" сообщили delo.ua, что в обмен на такое же изделие весом 5,6 грамм золота дадут 8,5-9,5 тыс. грн кредита. То есть это больше, чем в "Скарбнице", хотя идеология начисления процентов несколько иная.

"Для новых клиентов в первый день начисляется процентная ставка в 1,7%. Но потом она становится 0,85%. В последний день срока процент платить не надо. Эти 1,7% в первый день сразу учитывают 0,85% за первый и последний день", – рассказали сотрудники ломбарда "Благо".

Роутеры и навигаторы за три копейки

Что касается техники, то здесь критериев оценки гораздо больше. Ломбарды смотрят на состояние, возраст, бренд, модель. К примеру, ломбард "Благо" принимает только GPS-навигаторы, WiFi-роутеры и модемы и портативные игровые приставки. За GPS-навигатор бренда 4Road можно получить разве что до 204 грн. И это при наличии гарантии, зарядного устройства и коробки. По WiFi-роутеру размер кредита будет примерно таким же.

Берут в залог также часы, которые тщательно проверяют на отсутствие повреждений и вероятность подделки. Впрочем, есть ломбарды, принимающие гораздо больший диапазон техники. К примеру, в EuroShops можно увидеть множество уже выставленных на продажу подержанных и новых ноутбуков, компьютерных мышок, телефонов, планшетов, чайников и даже ручек.

"Однако стоит помнить, что если граждане желают реализовать каким-то образом банковские металлы (слитки – ред.), а не драгоценные (ювелирные изделия), то лучше идти в банк, потому что там гораздо более выгодные условия. Не стоит и забывать, что в некоторых случаях какое-нибудь ювелирное изделие выгоднее вообще сдать не в ломбард, а частному ювелиру", - советует финансовый аналитик Андрей Львов.