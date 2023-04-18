Гроші в обмін на смартфони, чайники і ручки. Як змінився ринок ломбардів в Україні і які кредити вони пропонують

На початку ІІ кварталу 2023 року в Україні функціонував 171 ломбард. За три місяці зникло 12 компаній. І це при тому, що на початку 2021 року ломбардів в Україні було 302. Втім, основне скорочення за останні роки відбулося завдяки Національному банку, який, отримавши на початку 2020 року нові повноваження з нагляду за ринком небанківських фінпослуг, відразу ж зайнявся його чисткою.

Протягом І кварталу 2023-го діяльність ломбардів стагнувала та була збитковою. За останні три місяці 2022-го, за даними Нацбанку, обсяги їхніх активів знизилися на 5%. І цей тренд все ще має місце. А впродовж 2022 року сектор ломбардів практично не розвивався. Обсяги активів та нових кредитів зменшилися, капітал фінустанов суттєво впав.

Загалом за 2022 рік обсяг кредитування ломбардами скоротився на 36%. У ІІ півріччі 2022-го, як і у І кварталі 2023-го, доходи ломбардів дещо збільшилися, однак за рік загалом ці установи були збитковими. У IV кварталі 2022 року процентні доходи, що становлять основу доходів ломбардів, збільшилися на 9%, що дозволило їм отримати незначний прибуток.

"Показники рентабельності активів та капіталу впродовж минулого року підвищувалися, проте не досягли позитивних значень", – констатує НБУ в своєму огляді небанківського фінансового ринку.

За останній квартал 2022 року дещо зменшився і обсяг їхніх активів. Обсяги кредитів скоротилися на 7%, основні засоби та грошові кошти суттєво не змінилися. Власний капітал ломбардів і далі скорочувався, перебуваючи на найнижчому рівні за останніх шість років. Увесь І квартал цього року цей ринок пройшов з такими ж тенденціями.

Ломбардів стало менше, але їх активи тільки зростали

Якщо проаналізувати статистику на ринку ломбардів за попередній рік і за І квартал 2023-го, можна помітити цікаву тенденцію. З одного боку, з початку 2022-го, як і перед цим, кількість гравців поступово скорочувалась, але активи діючих ломбардів тільки зростали. Винятком став лише ІV квартал 2022 року, коли обсяг активів за три місяці скоротився з 4,416 млрд грн до 4,093 млрд грн.

Судячи з усього, за підсумками І кварталу 2023 року обсяг активів впаде ще більше. Однак попередній приріст активів пов'язаний з тим, що громадяни, маючи гостру потребу у грошах, почали звертатись до ломбардів в рази частіше. Але при цьому їм стало все важче справлятися з погашенням заборгованості, лишаючи заставне майно в руках фінустанов.

Але в IV кварталі 2022 року українці, попри затяжну війну, почали почуватися в фінансовому плані вільніше. Покращилась ситуація з виплатами як відсотків, так і тіла кредитів. Також позичальники частіше викуповують заставу.

"На самому початку війни і кілька місяців після українці частіше несли у ломбарди коштовності, щоб отримати швидкий кредит. Але в останні місяці 2022 року така тенденція дещо загальмувалась. І за підсумками вже І кварталу 2023 року можна побачити, що ломбарди втратили ті позиції, які мали з початку широкомасштабного вторгнення", – каже фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Для нарощення активів ломбардів були ще й додаткові причини. Варто згадати перший етап війни, коли по всій Україні почали масово закриватись обмінні пункти, а ломбарди свою роботу продовжили. Ліквідувалась також низка фінкомпаній, які надавали кредити до зарплати.

Це і стало причиною того, що громадяни, які потребували терміново грошей, зверталися саме до ломбардів, що допомогло їм наростити активи. Однак, в IV кварталі ситуація змінилась, тому же банки почали поновлювати споживче кредитування та відтягувати позичальників до себе. Крім того, в І кварталі 2023 року відчутну конкуренцію ломбардам почали складати також й фінкомпанії (МФО) зі своїми "кредитами до зарплати".

Золото та срібло – найкраща застава

Традиційно, українці несуть до ломбардів передусім вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння. Їх серед усіх зданих речей 70-80%. Частка іншого майна – це побутова техніка, автомобілі з нерухомістю, – на тлі всієї статистики просто мізерна.

На сьогоднішній день, як свідчать дані автоматичного розрахунку на сайтах ломбардів, за грам виробів із золота 583 проби можна отримати кредит у 1,37 тис. грн. Щоправда, деякі ломбарди, залежно від умов кредитування, пропонують більше – 1,5-1,7 тис. грн. За грам виробів зі срібла в середньому – 15 грн, але деякі компанії з огляду на умови кредиту дають 30-50 грн.

Для порівняння. Якщо новий клієнт ломбарду "Скарбниця" забажає отримати кошти за кулон на 5,6 грам із золота 585 проби, то сума кредиту складе 7,78 тис. грн. Але при продажі такого же кулону ломбард просить вже 9,5 тис. грн (ціна за грам 1,695 тис. грн проти 1,39 тис. грн при отриманні кредиту).

"Якщо сума кредиту від 6,6 тис. грн за таким золотим виробом, то для нового клієнта відсоток складатиме 1,1% в день при терміні до 14 днів. Якщо довше, то 1,25% в день. Найвигіднішим такий кредит будет для колишніх клієнтів на строк до двох тижнів. При цьому, якщо ми дивимось на пробу, на якість домішок не зважаємо", – пояснили delo.ua співробітники "Скарбниці".

Однак, у багатьох ломбардів умови, звісно, різняться. Наприклад, спеціалісти ломбарду "Благо" повідомили delo.ua, що в обмін на такий же виріб вагою 5,6 грам золота дадуть 8,5-9,5 тис. грн кредиту. Тобто, це більше, ніж у "Скарбниці", хоча ідеологія нарахування відсотків дещо інша.

"Для нових клієнтів у перший день нараховується відсоткова ставка у 1,7%. Але потім вона стає 0,85%. В останній день строку відсоток платити не треба. Ці 1,7% у перший день відразу враховують 0,85% за перший і останній день", – розповіли співробітники ломбарду "Благо".

Роутери та навігатори за три копійки

Що ж до техніки, то тут критеріїв оцінки набагато більше. Ломбарди дивляться на стан, вік, бренд, модель тощо. Наприклад, ломбард "Благо" приймає лише GPS-навігатори, WiFi-роутери і модеми та портативні ігрові приставки. За GPS-навігатор бренду 4Road можна отримати хіба до 204 грн. І це при наявності гарантії, зарядного пристрою та коробки. За WiFi-роутер розмір кредиту буде приблизно таким же.

Беруть у заставу також і годинники, які ретельно перевіряють на відсутність пошкоджень і ймовірність підробки. Втім, є ломбарди, які приймають набагато більший діапазон техніки. Приміром, в EuroShops можна побачити безліч вже виставлених на продаж вживаних і нових ноутбуків, комп’ютерних мишок, телефонів, планшетів, чайників і навіть ручок.

"Однак, варто пам’ятати, що якщо громадяни бажають реалізувати якимось чином банківські метали (злитки – ред.), а не дорогоцінні (ювелірні вироби), то краще йти до банку, бо там набагато вигідніші умови. Не варто й забувати, що у деяких випадках якийсь ювелірний виріб вигідніше взагалі здати не в ломбард, а приватному ювеліру", – радить фінансовий аналітик Андрій Львов.