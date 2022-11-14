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Евро "перепрыгнул" доллар на черном рынке. Каким будет курс валют на этой неделе
Национальный банк продолжает наращивать резервы на средства значительного объема международной грантовой помощи на фоне умеренных выплат по долговым обязательствам Украины в иностранных валютах и уменьшению объема валютных интервенций на межбанке.
"Основными финансовыми "донорами" Украины стали МВФ, ЕС и Всемирный банк. На счета Кабмина в октябре было зачислено $4,16 млрд. Основная часть помощи поступила от ЕС и МВФ – $3,24 млрд", – пояснил в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.
Кроме того, 15 ноября во вторник Минфин проведет аукцион по размещению "военных" ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 5 выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 14, 18 и 24 месяца, а также 6 месяцев – в долларах.
"На прошлом размещении была привлечена рекордная сумма после начала военного конфликта – 17,22 млрд грн. Можно констатировать, что ОВГЗ в национальной валюте больше не интересны инвесторам из-за их низкой доходности и высокой инфляции в экономике", – подчеркнул эксперт.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На эффективность долговых привлечений также влияет тот факт, что банки предпочитают депозитные сертификаты НБУ. Объем вложений коммерческих банков в этот инструмент превысил 320 млрд грн. Это существенно снижает возможности Кабмина по привлечению средств в госбюджет и приводит к росту объемов эмиссии гривны Нацбанком, что может ослабить курс украинской национальной валюты в среднесрочной перспективе.
Как прошли торги на межбанке
На прошлой неделе (7-11 ноября) Нацбанк приобрел на межбанковском валютном рынке $31,5 млн, а продал $326,5 млн, сократив международные резервы на $295 млн. Такая покупка доллара регулятором стала максимальной с середины августа, когда НБУ купил суммарно почти $198 млн.
Таким образом – с учетом результатов последних торгов – с начала войны НБУ купил в общей сложности более $2,553 млрд, а продал более $19,474 млрд (отрицательное сальдо – $16,921 млрд. С начала года регулятор приобрел 3,210 млрд, а реализовал – $22,245 млрд, зайдя в минус более $19 млрд.
Андрей Гойлов обращает внимание, что валовые международные резервы Украины на начало текущего месяца составили $25,24 млрд (относительный рост к октябрю – 5,47%). Это, в частности, связано с уравновешиванием спроса и предложения на валютном рынке. Потому что, несмотря на то, что военный конфликт приобретает затяжной характер, экономика в мирных регионах постепенно восстанавливается и большинство предприятий после релокации возобновили работу.
Курс в банках и на черном рынке
Евро на черном рынке несущественно перескочил в стоимости доллар, хотя обе валюты несколько подорожали.
Если в понедельник в банках в среднем по стране доллар стоил 40-40,55 грн/$, то в конце недели – 40,1-40,65 грн/$. На черном рынке в начале недели средний курс составлял 40,45-40,6 грн/$, а в воскресенье – 40,6-40,74 грн/$ .
Евро в банках в начале недели торговался на уровне 38,75-39,7 грн/€, а в воскресенье – по 39,8-40,85 грн/€. На черном рынке в понедельник средний курс составлял 39,5-39,8 грн/€, а в конце недели – 40,75-41,15 грн/€ .
Как прогнозируют опрошенные Delo.ua аналитики, дальнейшее усиление гривни в среднесрочной перспективе маловероятно. Судя по тому, что регулятор намерен и дальше продолжать борьбу со спекулянтами на наличном валютном рынке.
Следовательно, на этой неделе (14-20 ноября) тренд по удешевлению гривни к доллару и евро продолжится. Но вряд ли доллар переступит в банках отметку в 41,2 грн/$, а на черном рынке – в 41,4 грн/$. Для евро в банках верхний предел составит 41,2 грн/€, а на черном рынке – 41,3 грн/€.
Как добавляет в комментарии экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза, несущественное удорожание инвалюты обусловлено еще и дефицитом наличных денег в банках.
"Если середина октября отметилась пиковым запасом наличных денег в банках ($0,9-1,1 млрд), то сейчас запасы несколько сократились до 0,8-0,9 млрд. Впрочем, на этот раз неделя по валюте "закрылась" без изменений. Курс безналичной конвертации в банках также остался без изменений (в среднем 37,5-37,8 грн/$", – рассказывает Кукуруза.
Эксперт добавляет, что на рынке появилось больше определенности. Уверенности участникам валютного добавляет, в частности, старт работы очередной миссии МВФ в Украине, состоявшийся 11 ноября.