Євро "перестрибнув" долар на чорному ринку. Яким буде курс валют цього тижня

Національний банк продовжує нарощувати резерви коштом значного обсягу міжнародної грантової допомоги на тлі помірних виплат за борговими зобов'язаннями України в іноземних валютах та зменшення обсягу валютних інтервенцій на міжбанку.

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"Основними фінансовими "донорами" України стали МВФ, ЄС та Світовий банк. На рахунки Кабміну у жовтні було зараховано $4,16 млрд. Основна частина допомоги надійшла від ЄС та МВФ – $3,24 млрд", – пояснив у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Крім того 15 листопада у вівторок Мінфін проведе аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Ринку будуть запропоновані держбонди 5-ти випусків у гривнях із термінами погашення у 6, 12, 14, 18 та 24 місяці, а також 6 місяців – у доларах.

"На минулому розміщенні було залучено рекордну суму після початку військового конфлікту – 17,22 млрд грн. Можна констатувати, що ОВДП у національній валюті більше не цікаві інвесторам через їхню низьку прибутковість і високу інфляцію в економіці", – підкреслив експерт.

На ефективність боргових залучень також впливає той факт, що банки віддають перевагу депозитним сертифікатам НБУ. Обсяг вкладень комерційних банків у цей інструмент перевищив 320 млрд грн. Це суттєво знижує можливості Кабміну щодо залучення коштів до держбюджету та призводить до зростання обсягів емісії гривні Нацбанком, що може послабити курс української національної валюти у середньостроковій перспективі

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (7-11 листопада) Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку $31,5 млн, а продав $326,5 млн, скоротивши міжнародні резерви на $295 млн. Така купівля долара регулятором стала максимальною з середини серпня, коли НБУ придбав сумарно майже $198 млн.

Таким чином – з урахуванням результатів останніх торгів – з початку війни НБУ купив загалом понад $2,553 млрд, а продав більше $19,474 млрд (негативне сальдо – $16,921 млрд. З початку року регулятор придбав 3,210 млрд, а реалізував – $22,245 млрд, зайшовши у мінус на понад $19 млрд.

Андрій Гойлов звертає увагу, що валові міжнародні резерви України на початок поточного місяця становили $25,24 млрд (відносне зростання до жовтня – 5,47%). Це, зокрема, пов’язано зпов'язано з врівноваженням попиту та пропозиції на валютному ринку. Тому що не дивлячись на те, що військовий конфлікт набуває затяжного характеру, економіка у мирних регіонах поступово відновлюється і більшість підприємств після релокації відновили роботу.

Курс у банках і на чорному ринку

Євро на чорному ринку несуттєво перескочив у вартості долар, хоча обидві валюти дещо подорожчали.

Якщо у понеділок у банках в середньому по країні долар коштував 40-40,55 грн/$, то наприкінці тижня – 40,1-40,65 грн/$. На чорному ринку на початку тижня середній курс складав 40,45-40,6 грн/$, а в неділю – 40,6-40,74 грн/$.

Євро у банках на початку тижня торгувався на рівні 38,75-39,7 грн/€, а в неділю – по 39,8-40,85 грн/€. На чорному ринку в понеділок середній курс складав 39,5-39,8 грн/€, а наприкінці тижня – 40,75-41,15 грн/€.

Як прогнозують опитані Delo.ua аналітики, подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Судячи з того, що регулятор має намір і надалі продовжувати боротьбу зі спекулянтами на готівковому валютному ринку.

Відтак, цього тижня (14-20 листопада) тренд на здешевлення гривні до долара і євро продовжиться. Але навряд чи долар переступить у банках позначку у 41,2 грн/$, а на чорному ринку – у 41,4 грн/$. Для євро у банках верхня межа складе 41,2 грн/€, а на чорному ринку – 41,3 грн/€.

Як додає у коментарі економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза, несуттєве здорожчання інвалюти обумовлене ще й дефіцитом готівки у банках.

"Якщо середина жовтня відзначилась піковим запасом готівки у банках ($0,9-1,1 млрд), то зараз запаси дещо скоротились до 0,8-0,9 млрд. Втім, цього разу тиждень по валюті "закрився" без змін. Курс безготівкової конвертації у банках також лишився без змін ( в середньому 37,5-37,8 грн/$", – розповідає Кукуруза.

Експерт додає, що на ринку з'явилося більше визначеності. Впевненості учасникам валютного додає, зокрема, старт роботи чергової місії МВФ в Україні, який відбувся 11 листопада.