Интервенции НБУ и $1,5 млрд от Всемирного банка. Чего ждать от курса валют на этой неделе

На минувшей неделе (13 сентября) Кабмин одобрил проект закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство заложило средний валютный курс на следующий год на уровне 42 грн/$, хотя оно не исключило, что курс будет порой достигать и все 50 грн/$.

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В 2023-м на гривну будет давить спрос украинцев на инвалюту, если не удастся замедлить инфляцию (граждане используют ее как средство сохранить стоимость денег), а также продление эмиссии гривны Нацбанком для финансирования дефицита государственного бюджета (покупка размещаемым Министерством финансов регулятором ОВГЗ).

Угроз для гривны пока нет

Опрошенные Delo.ua аналитики и даже руководство НБУ считают, что в сентябре для гривны сформировался относительно положительный фон. В частности, заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью нашему изданию вполне четко заявил, что основания для пересмотра официального курса национальной валюты пока отсутствуют. Поэтому в ближайшем будущем курс на межбанковском рынке остается на уровне 36,6 грн/$, а наличный – в пределах 40 грн/$ с небольшими колебаниями.

Что поддерживает гривну? Экспорт (а вместе с ним и поступление валюты в страну) постепенно растет благодаря разблокированию морских логистических коридоров. Кроме того, в госбюджет 17 сентября поступил грант в размере $1,5 млрд из целевого фонда Всемирного банка. Он является последним траншем грантовых средств из $4,5 млрд, предоставленных США через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Данные грантовые средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей для нашей страны. Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и пособие для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Эти средства будут направлены на возмещение расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ и т.д.

Но важность этого гранта не только в возмещении расходов бюджета, но и в положительном влиянии на национальную валюту. Поскольку НБУ фактически получил очередное подкрепление для своих резервов, что дает ему возможность регулировать курсовую ситуацию.

"По словам Дениса Шмыгаля, в ближайшие три месяца Украине понадобится $3,4 млрд. Если да, и на 3 месяца, то прогнозы по гривне выглядят не так уж плохо", - считает руководитель аналитического отдела ForexClub и Libertex Андрей Шевчишин.

В то же время, если ориентироваться на слова Марченко, Украине необходимо ежемесячно для покрытия расходов ориентировочно $5 млрд. Международные партнеры, к счастью, с конца лета более активны в выделении денег Украины. Впрочем, их все равно не хватает, поэтому правительство "латает дыры" в бюджете за счет той же эмиссии НБУ.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (12-18 сентября) НБУ на межбанковском валютном рынке продал самый большой объем долларов с середины лета. Нацбанк реализовал более $528 млн, а приобрел всего лишь $17,5 млн (отрицательное сальдо – $511 млн). В последний раз столь большую сумму инвалюты регулятор продал в середине июля – более $588 млн.

Таким образом, с начала войны Нацбанк приобрел всего лишь $2,457 млрд, а продал $15,092 млрд (международные резервы в течение полномасштабного вторжения "похудели" на $12,635 млрд). С начала 2022 года регулятор приобрел на межбанке $3,114 млрд, а продал - $17,863 млрд (отрицательное сальдо составило $14,75 млрд.).

Как объясняет ситуацию председатель совета НБУ Богдан Данилишин, именно увеличение объемов покупки иностранной валюты клиентами банков на фоне незначительного уменьшения ее предложения повлекло за собой увеличение потребности в сбалансировании спроса и предложения иностранной валюты на межбанке. "Это, в свою очередь, обусловило возобновление активных интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты", – пишет Данилишин в Facebook.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе в банках и на черном рынке ситуация с курсом несколько разнилась. Если в начале недели курс доллара в банках в среднем по Украине составлял 40,5-41,58 грн/$, то уже в воскресенье – 40,72-41,7 грн/$. Удорожание произошло, но не столь стремительно, как на черном рынке.

На черном рынке курс доллара в понедельник составлял 41,5-41,69 грн/$, а к концу недели – аж 41,95-42,15 грн/$. Такой скачок обусловлен тем, что валютчики и обменные пункты получили прекрасную возможность повысить курс, так как в банках валюты физически не хватает, или некоторые финучреждения решили придержать ее на собственные нужды (например, на возврат валютных депозитов).

Евро в банках в начале недели торговался с широким спредом в диапазоне 40,3-41,5 грн/€, а в воскресенье – с небольшим сужением спреда – 40,3-41,3 грн/€. На черном рынке в среднем по Украине в понедельник курс составлял 40,9–41,25 грн/€, в воскресенье – 40,95–41,2 грн/€.