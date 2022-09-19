Інтервенції НБУ та $1,5 млрд від Світового банку. Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Минулого тижня (13 вересня) Кабмін схвалив проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд заклав середній валютний курс на наступний рік на рівні 42 грн/$, хоча він не виключив, що курс часом сягатиме і всі 50 грн/$.

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У 2023-му на гривню буде тиснути попит українців на інвалюту, якщо не вдасться уповільнити інфляцію (громадяни використовують її як засіб зберегти вартість грошей), а також продовження емісії гривні Нацбанком для фінансування дефіциту державного бюджету (купівля регулятором ОВДП, що розміщує Міністерство фінансів).

Загроз для гривні поки що немає

Опитані Delo.ua аналітики і навіть керівництво НБУ вважають, що у вересні для гривні сформувався відносно позитивний фон. Зокрема, заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук у інтерв’ю нашому виданню цілком чітко заявив, що підстави для перегляду офіційного курсу національної валюти наразі відсутні. Тому в найближчому майбутньому курс на міжбанківському ринку залишається на рівні 36,6 грн/$, а готівковий – у межах 40 грн/$ з невеликими коливаннями.

Що підтримує гривню? Експорт (а разом з ним і надходження валюти до країни) поступово зростає завдяки розблокуванню морських логістичних коридорів. Крім того, до держбюджету 17 вересня надійшов грант у розмірі $1,5 млрд з Цільового фонду Світового банку. Він є останнім траншем грантових коштів з $4,5 млрд, які були надані США через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Дані грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб для нашої країни. Це дозволить нам і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Ці кошти буде спрямовано на відшкодування витрат, понесених бюджетом для забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо.

Але важливість цього гранту не тільки в покритті витрат бюджету, а й у позитивному впливі на національну валюту. Оскільки НБУ, фактично, отримав чергове підкріплення для своїх резервів, що дає йому можливість регулювати курсову ситуацію.

“За словами Дениса Шмигаля, у найближчі три місяці Україні знадобиться $3,4 млрд. Якщо так, і на 3 місяці, то прогнози щодо гривні виглядають не так вже й погано”, – вважає керівник аналітичного відділу ForexClub та Libertex Андрій Шевчишин.

У той же час, якщо орієнтуватись на слова того ж Марченко, Україні необхідно щомісяця для покриття витрат орієнтовно $5 млрд. Міжнародні партнери, на щастя, з кінця літа більш активні у виділенні грошей України. Втім, їх все одно не вистачає, тому уряд “латає дірки” у бюджеті коштом тієї ж емісії НБУ.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (12-18 вересня) НБУ на міжбанківському валютному ринку продав найбільший обсяг доларів з середини літа. Нацбанк реалізував понад $528 млн, а придбав усього лише $17,5 млн (негативне сальдо – $511 млн). Востаннє настільки велику суму інвалюти регулятор продав в середині липня – більше $588 млн.

Таким чином з початку війни Нацбанк придбав усього лише $2,457 млрд, а продав $15,092 млрд (міжнародні резерви протягом повномасштабного вторгнення "схудли" на $12,635 млрд). З початку 2022 року регулятор придбав на міжбанку $3,114 млрд, а продав – аж $17,863 млрд (негативне сальдо склало $14,75 млрд.

Як пояснює ситуацію голова ради НБУ Богдан Данилишин, саме збільшення обсягів купівлі іноземної валюти клієнтами банків на тлі незначного зменшення її пропозиції спричинило збільшення потреби у збалансуванні попиту та пропозиції іноземної валюти на міжбанку. "Це, у свою чергу, обумовило відновлення активних інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти", – пише Данилишин у Facebook.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня у банках і на чорному ринку ситуація з курсом дещо різнилася. Якщо на початку тижня курс долара у банках в середньому по Україні складав 40,5-41,58 грн/$, то вже у неділю – 40,72-41,7 грн/$. Подорожчання відбулося, але не настільки стрімко, як на чорному ринку.

На чорному ринку курс долара у понеділок складав 41,5-41,69 грн/$, а на кінець тижня – аж 41,95-42,15 грн/$. Такий стрибок обумовлений тим, що валютники і обмінні пункти отримали чудову нагоду підвищити курс, тому що у банках валюти фізично не вистачає, або деякі фінустанови вирішили притримати її на власні потреби (наприклад, на повернення валютних депозитів).

Євро у банках на початку минулого тижня торгувався з широким спредом в діапазоні 40,3-41,5 грн/€, а в неділю – з невеликим звуженням спреду – 40,3-41,3 грн/€. На чорному ринку в середньому по Україні в понеділок курс складав 40,9-41,25 грн/€, в неділю – 40,95-41,2 грн/€.