Как подать заявку на получение микрокредита

Микрокредит – это идеальное решение получить небольшую сумму денег взаймы к зарплате. Минимальные требования к заемщику позволяют оформить займ со своего ноутбука или телефона онлайн. Чтобы получить подтверждение на получение средств, важно правильно заполнить заявку: ввести верные паспортные данные, выбрать необходимую сумму и рассчитать срок погашения.

С чего начать оформление микрозайма

Процесс получения кредита начинается еще на этапе выбора микрофинансовой организации. Именно от МФО зависит, насколько будут выгодны условия для заемщика.

К примеру, Minsfera предоставляет кредит от 100 до 14 000 грн с минимальной процентной ставкой 0,01% в день. Процент может изменяться в зависимости от срока возврата средств, однако другие сборы или денежные взыскания кроме договорной ставки отсутствуют.

Компания имеет прозрачные условия микрокредитования, круглосуточное обслуживание клиентов и лояльное отношение к каждому, кто нуждается в финансовой поддержке.

Минимальные требования к заемщику

Следующий шаг – это непосредственно оформление заявки. Упрощенная система получения средств, в отличие от банков, предполагает наличие минимального пакета документов:

индивидуальный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

паспорт;

карточка любого украинского банка.

Важное условие для получения кредита – достижение совершеннолетия, то есть заемщику должно быть не менее 18 лет. Студенты, пенсионеры и люди, не устроенные официально на работу, могут подавать онлайн-заявление на микрозайм и не бояться отказа.

Ниже описан процесс оформления онлайн-заявки на сайте Finsfera.

На первом этапе необходимо ввести действительный номер телефона, куда посылается ПИН-код для подтверждения.

2. Так же нужно ввести ваш актуальный e-mail-адрес.

3. Следующий шаг: добавить банковскую карту, на которую вам будет удобно получить ссуду. Нажмите кнопку «Добавить карту» и следуйте инструкциям платежного терминала для верификации карты. Вам должно поступить sms от вашего банка с одноразовым паролем – LookupCode, который необходимо ввести ниже для подтверждения.

4. Далее следует пункт Bank-ID НБУ, где нужно пройти идентификацию персональной информации через интернет-банкинг. Вам будет нужно выбрать ваш банк из списка, ввести логин и пароль, чтобы подтвердить вашу личность.

5. Далее следует финансовая информация о заемщике, где заполняются свободные поля. Неважно ли вы официально трудоустроены, главное, чтобы у вас был доход для возврата средств.

6. Последний этап – указать необходимую сумму денег, выбрать срок, за который вы планируете вернуть денежные средства и увидеть предварительный расчет. Если вас все устраивает, вы нажимаете кнопку «Подать заявку».

На каждом шагу Вам предоставляются подробные инструкции, поэтому процесс оформления не займет более 5-8 минут. После одобрения заявления, вам поступит соответствующее смс, письмо на почтовый ящик и перевод средств на карту.

Получить кредит в Украине без отказа

Если вы правильно ввели все личные данные и у вас нет открытых просроченных кредитов, то процесс обработки заявления работниками МФО займет до 15 минут при первом кредитовании и до 5 минут в дальнейшем. В случае долгого ожидания подтверждения займа с вами свяжется Minsfera для уточнения данных, ибо, скорее всего, вы допустили ошибку об оформлении. Поэтому внимательно читайте информацию на каждом этапе и дополнительно проверяйте данные, чтобы не терять свое время.

Причиной отказа могут стать проблемы с кредитной историей: ее отсутствие или плохой рейтинг. В этом случае вам могут предложить уменьшить сумму ссуды и срок погашения. В дальнейшем при своевременном внесении средств, вы сможете брать больше денег в кредит, так как ваша кредитная история улучшится. Микрозаймы – это самый простой способ увеличить уровень доверия к заемщику!