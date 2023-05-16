Як подати заявку на отримання мікрокредиту

Мікрокредит – це ідеальне рішення отримати невелику суму грошей в борг до зарплати. Мінімальні вимоги до позичальника дають можливість оформити займ зі свого ноутбуку чи телефону онлайн. Для того, щоб отримати підтвердження на отримання коштів, важливо правильно заповнити заявку: ввести вірні паспортні дані, обрати необхідну суму і розрахувати термін погашення.

З чого почати оформлення мікрозайму

Процес отримання кредиту розпочинаєтеся ще на етапі вибору мікрофінансової організації. Саме від МФО залежить наскільки будуть вигідні умови для позичальника.

Наприклад, Minsfera надає кредит від 100 до 14 000 грн з мінімальною процентною ставкою 0,01% на день. Відсоток може змінюватись в залежності від терміну повернення коштів, проте інші збори або грошові стягнення, окрім договірної ставки, відсутні.

Компанія має прозорі умови мікрокредитування, цілодобове обслуговування клієнтів і лояльне ставлення до кожного, хто потребує фінансово підтримки.

Мінімальні вимоги до позичальника

Наступний крок – це, безпосередньо, оформлення заявки. Спрощена система отримання коштів, на відміну від банків, передбачає наявність мінімального пакету документів:

індивідуальний номер облікової картки платника податків (ІПН);

паспорт;

картка будь-якого українського банку.

Важлива умова для отримання кредиту – досягнення повноліття, тобто позичальнику має бути не менше 18 років. Студенти, пенсіонери та люди, які не влаштовані офіційно на роботу, можуть подавати онлайн-заяву на мікрозайм і не боятися відмови.

Нижче описаний поетапний процес оформлення онлайн-заявки на сайті Finsfera.

На першому етапі вам необхідно ввести дійсний номер телефону, куди надсилається ПІН-код для підтвердження.

2. Так само потрібно ввести вашу актуальну e-mail-адресу.

3. Наступний крок: додати банківську картку, на яку вам буде зручно отримати позику. Натисніть кнопку «Додати картку» і дотримуйтесь подальших інструкцій платіжного терміналу для верифікації картки. Вам має надійти sms від вашого банку з одноразовим паролем - LookupCode, який необхідно ввести нижче для підтвердження.

4. Далі йде пункт Bank-ID НБУ, де потрібно пройти ідентифікацію персональної інформації через інтернет-банкінг. Вам буде треба обрати ваш банк зі списку, ввести логін і пароль, щоб підтвердити вашу особу.

5. Далі йде фінансова інформація про позичальника, де заповнюються вільні поля. Неважливо чи ви офіційно працевлаштовані, головне, щоб у вас був дохід для повернення коштів.

6. Останній етап – вказати необхідну суму грошей, обрати термін, за який ви плануєте повернути кошти і побачити попередній розрахунок. Якщо вас все влаштовує, ви натискаєте кнопку «Подати заявку».

На кожному кроці Вам надаються детальні інструкції, тому процес оформлення не займе більше 5-8 хвилин. Після схвалення заяви, вам надійде відповідне смс, лист на поштову скриньку і переказ коштів на карту.

Отримати кредит в Україні без відмови

Якщо ви вірно ввели всі особисті дані та у вас не має відкритих прострочених кредитів, то процес обробки заяви працівниками МФО займе до 15 хвилин при першому кредитуванні і до 5 хвилин у подальшому. У разі довгого очікування підтвердження позики з вами зв’яжеться Minsfera для уточнення даних, бо скоріш за все ви допустили помилку про оформленні. Тому обов’язково уважно читайте інформацію на кожному етапі та додатково перевіряйте дані, щоб не втрачати свій час.

Причиною відмови також можуть бути проблеми з кредитною історією: її відсутність або поганий рейтинг. У цьому випадку вам можуть запропонувати зменшити суму позики і термін погашення. У подальшому при вчасному внесенню коштів, ви зможете брати більше грошей в кредит, так як ваша кредитна історія покращиться. Мікрозайми – це найпростіший спосіб збільшити рівень довіри до позичальника!