Как семьям, пострадавшим от войны, получить помощь на детей: возможности Unchain Help Card

У одиноких матерей с новорожденными малышами и многодетных семей, у которых есть дети до 6 лет, с 21 марта появилась возможность получить безвозвратную дополнительную еженедельную финансовую помощь в размере €25 (800 грн). На средства могут рассчитывать люди, которые находятся в сложных условиях, в регионах, где проходят интенсивные боевые действия.

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Речь идет о получении пособия на виртуальную платежную карту от криптофонда Unchain Fund, а точнее – о возможности рассчитываться криптовалютой как обычной банковской картой. Деньги сразу начисляются в гривне на виртуальную платежную карту Unchain Help Card, эмитированную Юнекс Банком при поддержке MasterCard.

Весь процесс оформления помощи происходит дистанционно. Чтобы получить карту Unchain Help Card и благотворительную финансовую помощь на нее, нужно пройти процедуру верификации в чат-боте Unchain Help Card.

Оформить виртуальную карту просто. В процессе верификации получатель помощи предоставляет паспорт и код, необходимых для открытия банковской карты. Именно на нее будут зачисляться средства. Также необходимо предоставить свидетельство о рождении детей для подтверждения права на получение помощи. Если документы были утрачены, можно воспользоваться временным удостоверением из приложения "Дія".

После верификации банк эмитирует виртуальную карту, данные о которой автоматически отправляются получателю. Чтобы воспользоваться средствами, достаточно добавить виртуальную карту в бумажник Google Pay или Apple Pay.

Средства от Unchain Fund можно тратить на оплату товаров и услуг через любые терминалы, а также для снятия наличных денег в банкоматах украинских банков, которые имеют функцию взаимодействия с бесконтактными картами Apple Pay и Google Pay – NFC.

Если устройство не поддерживает технологию NFC, предусмотрена возможность перевода средств на карту другого украинского банка с помощью мобильного приложения Unexbank Online. Все необходимые инструкции и ответы на дополнительные вопросы можно получить в чат-боте .

Еще раз подчеркнем, что полученное пособие не нужно возвращать. Один человек может получить пособие до 4-х раз. Повторные переводы начисляются автоматически. Например, женщине с двумя детьми оказывается помощь, равная гривневому эквиваленту 75 евро в неделю (по курсу Нацбанка – 2,4 тыс. грн).

Впрочем, заявителям следует поспешить. Количество женщин, которым фонд может предоставить финансирование, ограничено суммой криптовалютных поступлений в фонд. За счет уже полученных крипт пожертвований, благотворительный фонд имеет возможность финансирования до 10 тыс. персональных карт Unchain Help Card.

Сейчас почти 2 тыс. карт уже выдано, а количество заявок превышает возможности фонда.

В Unchain Fund деньги жертвуют доноры со всего мира. Поддержать украинские семьи можно по ссылке: https://unchain.fund/#donate . Каждое пожертвование помогает фонду Unchain поддержать тех украинцев, которые в этом нуждаются больше всего, здесь и сейчас. На сайте фонда можно совершить пожертвования в одной из восьми криптовалют.

Глобальная благотворительная кампания Unchain по сбору средств на основе криптовалюты стартовала 25 февраля. Unchaine Fund уже собрал более $7 млн. в криптовалюте на гуманитарную помощь Украине.

Почти $4 миллиона в фиатной (государственной) валюте Unchain Fund уже предоставил украинцам закупку продуктов и готовой пищи, медикаментов, медицинского оборудования горючего, средств связи и защиты; для эвакуации украинских семей из зоны боевых действий и организации комфортных мест временного убежища для них и многое другое.