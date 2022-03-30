Як родинам, постраждалим від війни, отримати допомогу на дітей: можливості віртуальної Unchain Help Card

В одиноких матерів із новонародженими малюками та багатодітних сімей, в яких є діти до шести років, з 21 березня з'явилась можливість отримати безповоротну додаткову щотижневу фінансову допомогу у розмірі €25 (800 грн). На кошти можуть розраховувати люди, що перебувають наразі у найскладніших умовах, у регіонах, де проходять інтенсивні бойові дії.

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Йдеться про отримання допомоги на віртуальну платіжну картку від криптофонду Unchain Fund, а точніше – про можливість розраховуватись криптовалютою, як звичайною банківською карткою. Гроші відразу нараховуються у гривні на віртуальну платіжну картку Unchain Help Card, емітовану Юнекс Банком за підтримки MasterCard.

Весь процес оформлення допомоги відбувається дистанційно. Щоб отримати картку Unchain Help Card та благодійну фінансову допомогу на неї, потрібно пройти процедуру верифікації у чат-боті Unchain Help Card.

Оформити віртуальну карту просто. У процесі верифікації отримувач допомоги надає паспорт та код, які потрібні для відкриття банківської картки. Саме на неї будуть зараховуватись кошти. Також необхідно надати свідоцтво про народження дітей для підтвердження права на отримання допомоги. Якщо документи було втрачено, можна скористатися тимчасовим посвідченням із застосунку "Дія".

Після верифікації банк емітує віртуальну картку, дані про яку автоматично надсилаються отримувачу. Щоб скористатися коштами, достатньо додати віртуальну картку до гаманця Google Pay або Apple Pay.

Кошти від Unchain Fund можна витрачати на оплату товарів і послуг через будь-які термінали, а також для зняття готівки у банкоматах українських банків, які мають функцію взаємодії з безконтактними картками Apple Pay та Google Pay – NFC.

Якщо пристрій не підтримує технологію NFC, передбачена можливість переказу коштів на картку іншого українського банку за допомогою мобільного застосунку Unexbank Online. Усі потрібні інструкції та відповіді на додаткові питання можна отримати у чат-боті.

Ще раз підкреслимо, що отриману допомогу не потрібно повертати. Одна людина може отримати допомогу до 4-х разів. Повторні перекази нараховуються автоматично. Наприклад, жінці з двома дітьми надається допомога, яка дорівнює гривневому еквіваленту 75 євро на тиждень (за курсом Нацбанку – 2,4 тис. грн).

Втім, заявникам варто поспішити. Кількість жінок, яким фонд може надати фінансування, обмежена сумою криптовалютних надходжень у фонд. За рахунок вже отриманих крипто пожертвувань, благодійний фонд має можливість фінансування до 10 тис. персональних карт Unchain Help Card.

Наразі майже 2 тис. карток уже видано, а кількість заявок перевищує можливості фонду.

В Unchain Fund кошти жертвують донори з усього світу. Підтримати українські сім’ї можна за посиланням: https://unchain.fund/#donate . Кожна пожертва допомагає фонду Unchain підтримати тих українців, які цього потребують найбільше, тут і зараз. На сайті фонду можна зробити пожертвування в одній з восьми криптовалют.

Глобальна благодійна кампанія Unchain зі збору коштів на основі криптовалюти стартувала 25 лютого. Unchaine Fund уже зібрав понад $7 млн в криптовалюті на гуманітарну допомогу Україні.

Майже $4 мільйони у фіатній (державній) валюті Unchain Fund вже надав українцям на закупку продуктів та готової їжі, медикаментів, медичного обладнання пального, засобів зв’язку і захисту; для евакуації українських сімей з зони бойових дій та організації комфортних місць тимчасового прихистку для них та багато іншого.