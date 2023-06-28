Криптоиндустрию ожидает масштабный делистинг конфиденциальных валют из-за закона MiCA - эксперты

Делистинг анонимных криптовалют – масштабная тенденция, поскольку весь мир производит законодательное регулирование этой отрасли, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Главная причина этих трендов состоит в том, что криптобиржи подстраиваются под нормативные ограничения разных стран. Причем эти тенденции ускорились при принятии крипторегулирующего закона MiCA в Европе. Об этом Delo.ua рассказывает в статье "Тест на анонимность. Почему Binance отказывается от торгов по конфиденциальным валютам в Евросоюзе".

"Согласно закону, анонимные монеты несут большие риски для отмывания денег и финансирования терроризма. Ведь монеты – это не только торговый спекулятивный инструмент", – говорит Шевчишин.

Что такое MiCA? Напомним, законопроект о регулировании цифровых активов Markets in Crypto-Assets (MiCA) вводит институциональное регулирование выпуска криптовалют и устанавливает единый правовой режим для криптокомпаний на территории Евросоюза.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак говорит, что крипторынок по-разному реагирует на внедрение норм MiCA. А все потому, что формулировки MiCA неоднозначны и применяются к различным компаниям, децентрализованным организациям, криптовалютам и приложениям.

"Криптобизнес считает, что транзакции в блокчейн-сетях общедоступны, а данные, хранящиеся в смарт-контрактах, не конфиденциальны. Некоторые проекты подчеркивают свою прозрачность и готовность сотрудничать с регуляторами, чтобы обеспечить соблюдение всех норм и требований. Однако, несмотря на утверждение криптофирм, криптобиржи могут проводить делистинг в странах ЕС. Это свидетельствует о растущем влиянии регуляторов и стремлении к большей прозрачности и соблюдению правил на криптовалютных рынках", - говорит Орыщак.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком "накрыли" мошеннический колцентр , воровавший криптовалюту у жителей Канады.

Более того, почему криптобиржа Binance решила исключить из листинга 12 конфиденциальных токенов в четырех странах Европы и как это отразится на криптопортфелях украинцев, читайте в статье Delo.ua "Тест на анонимность. Почему Binance отказывается от торгов конфиденциальными валютами в Евросоюзе".