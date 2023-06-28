Криптоіндустрію чекає масштабний делістинг конфіденційних валют через закон MiCA - експерти

Делістинг анонімних криптовалют – масштабна тенденція, оскільки весь світ проводить законодавче регулювання цієї галузі, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Головна причина цих трендів полягає в тому, що криптобіржі підлаштовуються під нормативні обмеження різних країн. Причому ці тенденції пришвидшились після ухвалення крипторегулюючого закону MiCA у Європі. Про це Delo.ua розповідає у статті "Тест на анонімність. Чому Binance відмовляється від торгів конфіденційними валютами у Євросоюзі".



"Відповідно до закону, анонімні монети несуть великі ризики для відмивання грошей та фінансування тероризму. Адже монети – це не лише торговий спекулятивний інструмент", - говорить Шевчишин.

Що таке MiCA? Нагадаємо, законопроект регулювання цифрових активів Markets in Crypto-Assets (MiCA) запроваджує інституційне регулювання випуску криптовалют та встановлює єдиний правовий режим для криптокомпаній на території Євросоюзу.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак каже, що крипторинок по-різному реагує на впровадження норм MiCA. А все тому, що формулювання MiCA є неоднозначними та застосовуються до різних компаній, децентралізованих організацій, криптовалютів та додатків.

"Криптобізнес вважає, що транзакції в блокчейн-мережах загальнодоступні, а дані, що зберігаються в смарт-контрактах, не є конфіденційними. Деякі проекти наголошують на своїй прозорості та готовності співпрацювати з регуляторами, щоб забезпечити дотримання всіх норм і вимог. Однак, незважаючи на твердження криптофірм, криптобіржі можуть проводити делістинг в країнах ЄС. Це свідчить про зростаючий вплив регуляторів і прагнення більшої прозорості та дотримання правил на криптовалютних ринках", - каже Орищак.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому "накрили" шахрайський колцентр, що крав криптовалюту у мешканців Канади.

Більше про те, чому криптобіржа Binance вирішила виключити з лістингу 12 конфіденційних токенів в чотирьох країнах Європі та як це відобразиться на криптопортфелях українців, читайте у статті Delo.ua "Тест на анонімність. Чому Binance відмовляється від торгів конфіденційними валютами у Євросоюзі".