Курс на 40. Гривна идет в постепенную девальвацию по плану

На прошлой неделе официальный курс НБУ вырос на 32 коп. То есть если в понедельник, 25 марта, нацвалюта была на уровне 38,90 грн/$, то уже в воскресенье, 31 марта, этот показатель вырос до 39,22 грн/$. Эксперты говорят, что гривна и дальше продолжит этот тренд на девальвацию.

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Как менялся курс с 25 по 31 марта

На этой неделе НБУ, как всегда, проводил валютные интервенции:

купил $1,95 млн.

продал $654,65 млн.

В результате резервы регулятора снизились на $652,7 млн.

В то же время, по данным "Укрдилинг", нацвалюта на межбанке вела себя следующим образом:

25 марта торги проходили на уровне 39,27-39,30 грн/$.

29 марта гривну можно было купить или продать в пределах 38,97-39,01 грн/$.

То есть курс на межбанке упал на 30 коп.

А на наличном рынке, по данным finance.ua, настроение гривны было таким:

25 марта нацвалюта торговалась в коридоре 38,90-39,45 грн.

29 марта эти показатели почти не изменились, то есть торги были в пределах 38,93-39,45 грн/$.

В результате на наличном рынке курс вырос всего на 3 коп.

Какие события влияли на нацвалюту на неделе 25-31 марта

Как объясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, на прошлой неделе активность на валютном рынке Украины была выше средней:

Официальный курс НБУ вырос на 0,8% – до 39,2 грн.

Курс доллара США в банках страны увеличился на 0,5% – до 39,5 грн.

То есть разрыв между этими значениями сократился до 30 копеек.

"Важных событий на внутреннем контуре не было. Возможно, это и к лучшему. На фоне роста спроса на иностранную валюту, что видно из резкого увеличения объема интервенций НБУ с $263 млн до $680 млн в неделю, публикация слабой макростатистики по украинской экономике усилила бы давление на курс", - объясняет эксперт.

А вот на внешнем контуре все внимание инвесторов было приковано к американским данным, говорит Орыщак. В частности, последняя оценка ВВП США за 4-й квартал 2023 показала высокий рост - 3,4% кв/кв. Тем не менее, на Уолл-стрит ожидания были на уровне 3,2% кв/кв. Это поддержало американскую валюту.

Что ждет гривну на неделе 1-7 апреля

В новой неделе главным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация отчета по международным резервам за март, говорит Орыщак. Статистика выйдет в пятницу, 5 апреля.

"Благодаря перерасчету международной финансовой помощи в марте валютные резервы страны должны вырасти. Это положительно для гривны", - обращает внимание аналитик.

Среди внешних событий Максим Орыщак выделяет следующий план:

В понедельник, 1 апреля, должны быть опубликованы данные по деловой активности (PMI) США в производственном секторе за март. Уолл-стрит ожидает роста индикатора с 52,2 до 52,5 пункта.

В среду, 3 апреля, выйдет PMI США в секторе услуг за март. Ожидается снижение с 52,3 до 51,7 пункта.

"Смешанная статистика нейтральна для доллара США", - говорит эксперт.

В пятницу, 5 апреля, в США выйдет отчет по рынку труда за март. В феврале уровень безработицы вырос с 3,7% до 3,9%. Если охлаждение продолжится, оно повысит возможность понижения учетной ставки ФРС в июне. Для доллара США это негативно.

"Новинный фон новой недели говорит о некотором улучшении ситуации для гривны. Это не остановит ослабление украинской валюты. Но размер недельных потерь должен уменьшиться". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

По его мнению, курс гривны в начале апреля должен быть таким:

официальный курс НБУ должен двигаться в диапазоне 39-39,5 грн/$.

средний курс доллара США в банках страны может находиться в диапазоне 39,30–39,80 грн.

Стоит ли паниковать из-за постепенной девальвации гривны

Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль отмечает в комментарии Delo.ua, что Нацбанк продолжает придерживаться политики управляемой волатильности. То есть сейчас на валютном рынке наблюдается тенденция постепенной девальвации гривны.

"Мы наблюдали, как курс доллара достигал разных психологических отметок, например, 39,40 грн/$. И люди это воспринимали совершенно спокойно, не было никакой паники", – приводит пример банкир.

По мнению эксперта, регулятор, скорее всего, и дальше будет постепенно девальвировать гривну – где-то до уровня 40 грн/$, поскольку о необходимости такого ослабления нацвалюты шли разговоры еще несколько месяцев назад.

"В целом ситуация остается контролируемой и спокойной. То есть нет недовольного спроса или дефицита валюты. Так что, если НБУ будет следить за настроениями и поведением участников рынка и балансировать курс валюты, исходя из реальной ситуации в украинской экономике, на валютном рынке все будет стабильно", - считает Крохмаль.

При этом банкир обращает внимание, что умеренная девальвация никак не портит "репутацию" нацвалюты, поскольку гривна остается привлекательным объектом для инвестирования, в частности, в ОВГЗ со ставкой 16-18%.