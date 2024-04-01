Курс на 40. Гривня йде у поступову девальвацію за планом

Минулого тижня офіційний курс НБУ виріс на 32 коп. Тобто, якщо в понеділок, 25 березня, нацвалюта була на рівні 38,90 грн/$, то вже у неділю, 31 березня, цей показник виріс до 39,22 грн/$. Експерти кажуть, що гривня й далі продовжить цей тренд на девальвацію.

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Як змінювався курс з 25 до 31 березня

На цьому тижні НБУ як завжди проводив валютні інтервенції:

купив $1,95 млн.

продав $654,65 млн.

В результаті резерви регулятора зменшились на $652,7 млн.

В цей час, за даними "Укрдилинг", нацвалюта на міжбанку вела себе наступним чином:

25 березня торги відбувались на рівні 39,27-39,30 грн/$.

29 березня гривню можна було купити чи продати в межах 38,97-39,01 грн/$.

Тобто, курс на міжбанку впав на 30 коп.

А на готівковому ринку, за даними finance.ua, настрій гривні був такий:

25 березня нацвалюта торгувалась в коридорі 38,90-39,45 грн

29 березня ці показники майже не змінились, тобто, торги були у межах 38,93-39,45 грн/$.

В результаті на готівковому ринку курс виріс лише на 3 коп.

Які події впливали на нацвалюту на тижні 25-31 березня

Як пояснює аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua, минулого тижня активність на валютному ринку України була вищою за середню:

Офіційний курс НБУ зріс на 0,8% - до 39,2 грн.

Курс долара США у банках країни збільшився на 0,5% - до 39,5 грн.

Тобто, розрив між цими значеннями скоротився до 30 копійок.

"Важливих подій на внутрішньому контурі не було. Можливо, це й на краще. На тлі зростання попиту на іноземну валюту, що видно з різкого збільшення обсягу інтервенцій НБУ з $263 млн до $680 млн на тиждень, публікація слабкої макростатистики з української економіки, посилила б тиск на курс", - пояснює експерт.

А ось на зовнішньому контурі вся увага інвесторів була прикута до американських даних, говорить Орищак. Зокрема, остання оцінка ВВП США за 4-й квартал 2023 року показала високе зростання - 3,4% кв/кв. Проте, на Уолл-стріт очікування були на рівні у 3,2% кв/кв. Це підтримало американську валюту.

Що чекає на гривню на тижні 1-7 квітня

У новому тижні головною макроекономічною подією для валютного ринку України стане публікація звіту з міжнародних резервів за березень, каже Орищак. Статистика вийде у п'ятницю, 5 квітня.

"Завдяки перерахунку міжнародної фінансової допомоги у березні валютні резерви країни мають зрости. Це є позитивним для гривні", - звертає увагу аналітик.

Серед зовнішніх подій Максим Орищак виділяє такий план:

У понеділок, 1 квітня, мають бути опубліковані дані з ділової активності (PMI) США у виробничому секторі за березень. Уолл-стріт чекає зростання індикатора з 52,2 до 52,5 пунктів.

У середу, 3 квітня, вийде PMI США у секторі послуг за березень. Очікується зниження із 52,3 до 51,7 пунктів.

"Змішана статистика є нейтральною для долара США", - каже експерт.

У п'ятницю, 5 квітня, у США вийде звіт щодо ринку праці за березень. У лютому рівень безробіття зріс із 3,7% до 3,9%. Якщо охолодження продовжиться, воно підвищить можливість зниження облікової ставки ФРС у червні. Для долара США це є негативним.

"Новинний фон нового тижня говорить про деяке поліпшення ситуації для гривні. Це не зупинить ослаблення української валюти. Але розмір тижневих втрат має поменшати". Максим Орищак аналітик ЦБТ

На його думку, курс гривні на початку квітня має бути такий:

офіційний курс НБУ має рухатися у діапазоні 39-39,5 грн/$.

середній курс долара США у банках країни може перебувати у діапазоні 39,30-39,80 грн.

Чи варто панікувати через поступову девальвацію гривні

Керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль зазначає в коментарі Delo.ua, що Нацбанк продовжує дотримуватися політики керованої волатильності. Тобто, зараз на валютному ринку спостерігається тенденція поступової девальвації гривні.

"Ми спостерігали, як курс долара досягав різних психологічних відміток, наприклад, 39,40 грн/$. І люди це сприймали абсолютно спокійно, не було ніякої паніки", - наводить приклад банкір.

На думку експерта, регулятор, скоріш за все, й надалі буде поступово девальвувати гривню – десь до рівня 40 грн/$, оскільки про необхідність такого ослаблення нацвалюти йшли розмови ще декілька місяців тому.

"Загалом ситуація залишається контрольованою та спокійною. Тобто, немає незадоволеного попиту чи дефіциту валюти. Тож якщо НБУ буде слідкувати за настроями та поведінкою учасників ринку та балансувати курс валюти, виходячи з реальної ситуації в українській економиці, на валютному ринку все буде стабільно", - вважає Крохмаль.

При цьому банкір звертає увагу, що помірна девальвація ніяк не псує "репутацію" нацвалюти, оскільки гривня залишається привабливим об'єктом для інвестування, зокрема, у ОВДП зі ставкою десь 16-18%.