Летнее затишье продолжается. Почему валютный курс застыл у отметки 37 грн/долл.

Валютный рынок впервые за долгое время достиг баланса. Поэтому наличный курс по-прежнему остается в пределах от 36,8 до 37,3 грн/долл.

Ситуация на валютном рынке в июле развивается ровно так, как прогнозировали опрошенные Delo.ua эксперты и финансовые аналитики. Наличный курс плотно засел в узком диапазоне от 36,8 до 37,3 грн/долл. с периодическим превышением верхней границы на 0,2-0,3 грн. И, хотя запас укрепления гривны в целом уже исчерпан, предпосылок для девальвации пока что также нет. Так что, "танцы" около 37 грн/долл. продолжаются.

Продавцы встретились с покупателями

Состояние рынка можно описать очень просто: спрос на валюту наконец нашел точку соприкосновения с предложением. По данным НБУ, в июне впервые за год сальдо по операциям с валютой, которые проводят физические лица, было позитивным. Объем проданной валюты оказался на 20 млн долл. больше , чем сумма, которая была выкуплена.

В безналичном сегменте продажа валюты физлицами в 3,3 раза превысила объем ее покупки. Что касается наличного сегмента рынка, то там, наоборот, сумма купленной валюты незначительно, на 176 млн долл. , превысила объем проданной валюты.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Данные НБУ

Кроме того, уже традиционно индикативный курс именно на наличном рынке задают государственные банки. Они формируют тот условный коридор, в который потом вписываются и остальные игроки рынка. Например, по состоянию на 14 июля в Приватбанке курс покупки доллара составлял 36,6 грн, продажи – 37,2 грн, в Укргазбанке курс был 36,7 и 37,4 грн/долл. соответственно.

"По сути, еще с сентября 2022 года госбанки устанавливают «якорный" курс для всего наличного рынка», – подтверждает этот тезис экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Межбанковский рынок тоже находится в несколько расслабленном состоянии. В июле среднедневной объем продаж безналичной валюты клиентами составляет от 136 до 228 млн долл. Объем покупки безналичной валюты колеблется в пределах 200-300 млн долл.

Впрочем, несмотря на то, что объемы покупки на межбанке снизились по сравнению с маем и апрелем, разрыв между спросом и предложением по месяцу все еще превышает 2 млрд долл. И этот пробел, само собой, закрывает Нацбанк. При этом, НБУ тратит на интервенции порядка 450-530 млн долл. в неделю. Правда, в период с 10 по 14 июля интервенции НБУ сократились до 400 млн долл. , что стало наименьшей суммой "вливаний" с начала июня.

Объем интервенций Нацбанка в июне-июле

Период Сумма интервенций, млн долл. 5.06-9.06 292,7 12.06-16.06 446,8 19.06-23.06 435,8 26.06-30.06 533,0 3.07-7.07 478,5 10.07-14.07 401,6

Чем крепче гривна – тем ближе плавающий курс

"Наличный рынок достиг своего дна. И ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Летние месяцы и в довоенное время всегда сопровождались падением активности со стороны покупателей и соответствующим снижением курса. Наш прогноз на ближайшие пару недель – 37,0-37,3 грн/долл.", – считает Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.

Проще говоря, курс в обозримом будущем так и останется в боковом тренде с эпизодическими колебаниями на пару десятков копеек.

На безналичном рынке сохранится приблизительно такая же картина: спрос на валюту будет преобладать над предложением, но Нацбанк будет легко гасить потребности межбанка. Благо, денег у него для этого предостаточно: к 1 июля золотовалютные резервы обновили очередной максимум и достигли 39 млрд долл.

"Поэтому ожидаем в ближайшие несколько недель штиль на безналичном рынке и сохранение курса на уровне близком к 36,93 грн/долл.", – говорит Юрий Гриненко.

Объем и структура международных резервов Нацбанка

Данные НБУ

В целом, особых рисков для гривны на данный момент не наблюдается. Наличный рынок насыщен валютой, а на безналичном, помимо поддержки НБУ, есть приток валюты от экспорта (благо, "зерновая сделка" действует и, скорее всего, будет продлена). К тому же, объем погашения внешних долгов в июле минимален, всего лишь 121 млн долл., что тоже облегчает ситуацию для гривны.