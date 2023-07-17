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Летнее затишье продолжается. Почему валютный курс застыл у отметки 37 грн/долл.
Валютный рынок впервые за долгое время достиг баланса. Поэтому наличный курс по-прежнему остается в пределах от 36,8 до 37,3 грн/долл.
Ситуация на валютном рынке в июле развивается ровно так, как прогнозировали опрошенные Delo.ua эксперты и финансовые аналитики. Наличный курс плотно засел в узком диапазоне от 36,8 до 37,3 грн/долл. с периодическим превышением верхней границы на 0,2-0,3 грн. И, хотя запас укрепления гривны в целом уже исчерпан, предпосылок для девальвации пока что также нет. Так что, "танцы" около 37 грн/долл. продолжаются.
Продавцы встретились с покупателями
Состояние рынка можно описать очень просто: спрос на валюту наконец нашел точку соприкосновения с предложением. По данным НБУ, в июне впервые за год сальдо по операциям с валютой, которые проводят физические лица, было позитивным. Объем проданной валюты оказался на 20 млн долл. больше, чем сумма, которая была выкуплена.
В безналичном сегменте продажа валюты физлицами в 3,3 раза превысила объем ее покупки. Что касается наличного сегмента рынка, то там, наоборот, сумма купленной валюты незначительно, на 176 млн долл., превысила объем проданной валюты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты
Кроме того, уже традиционно индикативный курс именно на наличном рынке задают государственные банки. Они формируют тот условный коридор, в который потом вписываются и остальные игроки рынка. Например, по состоянию на 14 июля в Приватбанке курс покупки доллара составлял 36,6 грн, продажи – 37,2 грн, в Укргазбанке курс был 36,7 и 37,4 грн/долл. соответственно.
"По сути, еще с сентября 2022 года госбанки устанавливают «якорный" курс для всего наличного рынка», – подтверждает этот тезис экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.
Межбанковский рынок тоже находится в несколько расслабленном состоянии. В июле среднедневной объем продаж безналичной валюты клиентами составляет от 136 до 228 млн долл. Объем покупки безналичной валюты колеблется в пределах 200-300 млн долл.
Впрочем, несмотря на то, что объемы покупки на межбанке снизились по сравнению с маем и апрелем, разрыв между спросом и предложением по месяцу все еще превышает 2 млрд долл. И этот пробел, само собой, закрывает Нацбанк. При этом, НБУ тратит на интервенции порядка 450-530 млн долл. в неделю. Правда, в период с 10 по 14 июля интервенции НБУ сократились до 400 млн долл., что стало наименьшей суммой "вливаний" с начала июня.
Объем интервенций Нацбанка в июне-июле
|Период
|Сумма интервенций, млн долл.
|5.06-9.06
|292,7
|12.06-16.06
|446,8
|19.06-23.06
|435,8
|26.06-30.06
|533,0
|3.07-7.07
|478,5
|10.07-14.07
|401,6
Чем крепче гривна – тем ближе плавающий курс
"Наличный рынок достиг своего дна. И ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Летние месяцы и в довоенное время всегда сопровождались падением активности со стороны покупателей и соответствующим снижением курса. Наш прогноз на ближайшие пару недель – 37,0-37,3 грн/долл.", – считает Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.
Проще говоря, курс в обозримом будущем так и останется в боковом тренде с эпизодическими колебаниями на пару десятков копеек.
На безналичном рынке сохранится приблизительно такая же картина: спрос на валюту будет преобладать над предложением, но Нацбанк будет легко гасить потребности межбанка. Благо, денег у него для этого предостаточно: к 1 июля золотовалютные резервы обновили очередной максимум и достигли 39 млрд долл.
"Поэтому ожидаем в ближайшие несколько недель штиль на безналичном рынке и сохранение курса на уровне близком к 36,93 грн/долл.", – говорит Юрий Гриненко.
Объем и структура международных резервов Нацбанка
В целом, особых рисков для гривны на данный момент не наблюдается. Наличный рынок насыщен валютой, а на безналичном, помимо поддержки НБУ, есть приток валюты от экспорта (благо, "зерновая сделка" действует и, скорее всего, будет продлена). К тому же, объем погашения внешних долгов в июле минимален, всего лишь 121 млн долл., что тоже облегчает ситуацию для гривны.
В пользу курсовой стабильности говорит и тот факт, что Нацбанк разработал и обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений и перехода к гибкому курсообразованию. И хотя точные сроки реализации этой стратегии регулятор не озвучил, все идет к тому, что ближе к концу года НБУ пойдет по пути либерализации.