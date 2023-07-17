Літнє затишшя триває. Чому валютний курс завмер біля позначки 37 грн/дол.

Валютний ринок уперше за довгий час досяг балансу. Тому готівковий курс, як і раніше, залишається в межах від 36,8 до 37,3 грн/дол.

Ситуація на валютному ринку в липні розвивається так, як прогнозували опитані Delo.ua експерти та фінансові аналітики. Готівковий курс щільно засів у вузькому діапазоні від 36,8 до 37,3 грн/дол. із періодичним перевищенням верхнього кордону на 0,2-0,3 грн. І хоча запас зміцнення гривні в цілому вже вичерпано, передумов для девальвації поки що також немає. Тож "танці" близько 37 грн/дол. продовжуються.

Продавці зустрілися із покупцями

Стан ринку можна описати дуже просто: попит на валюту нарешті знайшов точку дотику з пропозицією. За даними НБУ, у червні вперше за рік сальдо за операціями з валютою, які проводять фізичні особи, було позитивним. Обсяг проданої валюти виявився на 20 млн дол. більше ніж сума, яка була викуплена.

У безготівковому сегменті продаж валюти фізособами виявився у 3,3 рази більшим обсягу її купівлі. Що стосується готівкового сегменту ринку, то там, навпаки, сума купленої валюти незначно, на 176 млн дол., перевищила обсяг проданої валюти.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Дані НБУ

Крім того, вже традиційно індикативний курс саме на готівковому ринку задають державні банки. Вони формують той умовний коридор, який потім вписуються й інші гравці ринку. Наприклад, станом на 14 липня в Приватбанку курс купівлі долара становив 36,6 грн, продажу – 37,2 грн, в Укргазбанку курс був 36,7 і 37,4 грн/дол. відповідно.

"По суті, ще з вересня 2022 року держбанки встановлюють "якірний" курс для всього готівкового ринку", – підтверджує цю тезу економіст Україна Economic Outlook Григорій Кукуруза.

Міжбанківський ринок теж перебуває у дещо розслабленому стані. У липні середньоденний обсяг продажу безготівкової валюти клієнтами становить від 136 до 228 млн дол. Обсяг купівлі безготівкової валюти коливається в межах 200-300 млн дол.

Втім, незважаючи на те, що обсяги купівлі на міжбанку знизилися порівняно з травнем та квітнем, розрив між попитом та пропозицією все ще перевищує 2 млрд дол. щомісячно. І цю прогалину, само собою, закриває Нацбанк. При цьому НБУ витрачає на інтервенції близько 450-530 млн дол. на тиждень. Щоправда, у період з 10 по 14 липня інтервенції НБУ скоротилися до 400 млн дол. , що стало найменшою сумою "вливань" з початку червня.

Обсяг інтервенцій Нацбанку у червні-липні

Період Сума інтервенцій, млн дол. 5.06-9.06 292,7 12.06-16.06 446,8 19.06-23.06 435,8 26.06-30.06 533,0 3.07-7.07 478,5 10.07-14.07 401,6

Чим міцніша гривня – тим ближче плаваючий курс

"Готівковий ринок досяг свого дна. І ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. Літні місяці навіть у довоєнний час завжди супроводжувалися падінням активності з боку покупців та відповідним зниженням курсу. Наш прогноз на найближчі пару тижнів – 37,0-37,3 грн/ дол.", – вважає Юрій Гриненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.

Простіше кажучи, курс у найближчому майбутньому так і залишиться в бічному тренді з епізодичними коливаннями на пару десятків копійок.

На безготівковому ринку збережеться приблизно така сама картина: попит на валюту переважатиме над пропозицією, але Нацбанк легко гаситиме потреби міжбанку. Грошей у нього для цього достатньо: станом на 1 липня золотовалютні резерви оновили черговий максимум і сягнули 39 млрд дол.

"Тому очікуємо в найближчі кілька тижнів штиль на безготівковому ринку та збереження курсу на рівні близькому до 36,93 грн/дол.", – каже Юрій Гріненко.

Обсяг та структура міжнародних резервів Нацбанку

Дані НБУ

Загалом особливих ризиків для гривні на даний момент не спостерігається. Готівковий ринок насичений валютою, а на безготівковому, окрім підтримки НБУ, є надходження валюти від експорту ("зернова угода" діє і, швидше за все, буде продовжена). До того ж, обсяг погашення зовнішніх боргів у липні мінімальний, лише 121 млн дол., що теж полегшує ситуацію для гривні.