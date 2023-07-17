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Літнє затишшя триває. Чому валютний курс завмер біля позначки 37 грн/дол.
Валютний ринок уперше за довгий час досяг балансу. Тому готівковий курс, як і раніше, залишається в межах від 36,8 до 37,3 грн/дол.
Ситуація на валютному ринку в липні розвивається так, як прогнозували опитані Delo.ua експерти та фінансові аналітики. Готівковий курс щільно засів у вузькому діапазоні від 36,8 до 37,3 грн/дол. із періодичним перевищенням верхнього кордону на 0,2-0,3 грн. І хоча запас зміцнення гривні в цілому вже вичерпано, передумов для девальвації поки що також немає. Тож "танці" близько 37 грн/дол. продовжуються.
Продавці зустрілися із покупцями
Стан ринку можна описати дуже просто: попит на валюту нарешті знайшов точку дотику з пропозицією. За даними НБУ, у червні вперше за рік сальдо за операціями з валютою, які проводять фізичні особи, було позитивним. Обсяг проданої валюти виявився на 20 млн дол. більше ніж сума, яка була викуплена.
У безготівковому сегменті продаж валюти фізособами виявився у 3,3 рази більшим обсягу її купівлі. Що стосується готівкового сегменту ринку, то там, навпаки, сума купленої валюти незначно, на 176 млн дол., перевищила обсяг проданої валюти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти
Крім того, вже традиційно індикативний курс саме на готівковому ринку задають державні банки. Вони формують той умовний коридор, який потім вписуються й інші гравці ринку. Наприклад, станом на 14 липня в Приватбанку курс купівлі долара становив 36,6 грн, продажу – 37,2 грн, в Укргазбанку курс був 36,7 і 37,4 грн/дол. відповідно.
"По суті, ще з вересня 2022 року держбанки встановлюють "якірний" курс для всього готівкового ринку", – підтверджує цю тезу економіст Україна Economic Outlook Григорій Кукуруза.
Міжбанківський ринок теж перебуває у дещо розслабленому стані. У липні середньоденний обсяг продажу безготівкової валюти клієнтами становить від 136 до 228 млн дол. Обсяг купівлі безготівкової валюти коливається в межах 200-300 млн дол.
Втім, незважаючи на те, що обсяги купівлі на міжбанку знизилися порівняно з травнем та квітнем, розрив між попитом та пропозицією все ще перевищує 2 млрд дол. щомісячно. І цю прогалину, само собою, закриває Нацбанк. При цьому НБУ витрачає на інтервенції близько 450-530 млн дол. на тиждень. Щоправда, у період з 10 по 14 липня інтервенції НБУ скоротилися до 400 млн дол., що стало найменшою сумою "вливань" з початку червня.
Обсяг інтервенцій Нацбанку у червні-липні
|Період
|Сума інтервенцій, млн дол.
|5.06-9.06
|292,7
|12.06-16.06
|446,8
|19.06-23.06
|435,8
|26.06-30.06
|533,0
|3.07-7.07
|478,5
|10.07-14.07
|401,6
Чим міцніша гривня – тим ближче плаваючий курс
"Готівковий ринок досяг свого дна. І ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. Літні місяці навіть у довоєнний час завжди супроводжувалися падінням активності з боку покупців та відповідним зниженням курсу. Наш прогноз на найближчі пару тижнів – 37,0-37,3 грн/ дол.", – вважає Юрій Гриненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.
Простіше кажучи, курс у найближчому майбутньому так і залишиться в бічному тренді з епізодичними коливаннями на пару десятків копійок.
На безготівковому ринку збережеться приблизно така сама картина: попит на валюту переважатиме над пропозицією, але Нацбанк легко гаситиме потреби міжбанку. Грошей у нього для цього достатньо: станом на 1 липня золотовалютні резерви оновили черговий максимум і сягнули 39 млрд дол.
"Тому очікуємо в найближчі кілька тижнів штиль на безготівковому ринку та збереження курсу на рівні близькому до 36,93 грн/дол.", – каже Юрій Гріненко.
Обсяг та структура міжнародних резервів Нацбанку
Загалом особливих ризиків для гривні на даний момент не спостерігається. Готівковий ринок насичений валютою, а на безготівковому, окрім підтримки НБУ, є надходження валюти від експорту ("зернова угода" діє і, швидше за все, буде продовжена). До того ж, обсяг погашення зовнішніх боргів у липні мінімальний, лише 121 млн дол., що теж полегшує ситуацію для гривні.
На користь курсової стабільності говорить і той факт, що Нацбанк розробив та оприлюднив Стратегію пом'якшення валютних обмежень та переходу до гнучкого курсоутворення. І хоча точних строків реалізації цієї стратегії регулятор не озвучив, все йде до того, що ближче до кінця року НБУ піде шляхом лібералізації.