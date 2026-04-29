Марина Авдеева, СК "Арсенал Страхование": "Страхование становится мультиканальным: клиент покупает полис там, где ему удобно"

Марина Авдеева, СК «Арсенал Страхование»

В интервью «ТОП-100» Марина Авдеева, председатель наблюдательного совета СК «Арсенал Страхование», рассказала о результатах работы и планах компании на 2026 год, ситуации на рынке «автогражданки» и КАСКО и усилении конкуренции на рынке моторного страхования, развитии различных каналов продаж и перспективах проектов в онлайн.

Какие страховые продукты по итогам 2025 года остаются на рынке локомотивами по привлечению страховых премий?

Наибольшая доля рынка традиционно приходится на автострахование. КАСКО и «автогражданка» вместе формируют 60% премий non-life-рынка. Еще 8% приходится на «Зеленую карту». Так что автострахование обеспечивает 68% всех премий украинских non-life-страховщиков.

Среди неавтомобильных видов наибольшая доля медицинского страхования — примерно 15% рынка. Страхование имущества составляет около 5%.

Остальные линии бизнеса суммарно обеспечивают ориентировочно 12% премий рынка.

С какими показателями премий и выплат СК Арсенал Страхование завершила 2025 год? Изменилась ли структура страхового портфеля компании?

Наши премии за прошлый год выросли на 60% – их объем превысил 5 млрд грн. Благодаря этому мы вошли в топ-5 по премиям среди всех non-life-страховщиков Украины.

Наибольшую долю в нашем портфеле составляет КАСКО – 55% от общего объема премий.

За прошлый год в нашем портфеле существенно возросла доля автогражданки. Если в 2024 году премии по ОСАГО формировали 12% портфеля, то в 2025-м уже 25%. Мы выпустили на 50% больше полисов ОСАГО, чем годом ранее, и собрали 1,25 млрд грн премий. Благодаря этому поднялись сразу на шесть ступенек в национальном рейтинге и заняли четвертое место по премиям в этом виде.

Доля других продуктов в портфеле осталась стабильной, однако рост произошел по всем направлениям: ДМС – +32%, имущество – +22%, страхование грузов – +26%.

Объем выплат в 2025 году составил 1,8 млрд грн, что на 41% больше, чем в 2024 году. По общему объему выплат мы также вошли в топ-5.

По КАСКО выплачено 1,25 млрд грн (+34%), по «автогражданке» — 298 млн грн (+78%), по ДМС — 241 млн грн (+39%).

В прошлом году мы также произвели несколько больших выплат по военным рискам — за повреждение солнечной электростанции и несколько бизнес-центров. Общая сумма таких выплат – 26 млн грн.

Каков был результат компании на рынке КАСКО? Можно ли говорить об увеличении доли рынка КАСКО?

За прошлый год в сегменте КАСКО мы собрали 2,78 млрд грн, что на 40% больше, чем в 2024 году. При этом общий рост рынка КАСКО составил 22% — мы растем почти вдвое быстрее рынка.

По итогам 2025 года компания входит в топ-2 по премиям на рынке КАСКО.

В то же время, по накопительному итогу в период с июня по декабрь мы стали компанией №1 по премиям в этом сегменте. Наша рыночная доля КАСКО выросла с 16,8% в 2024 году до 19,3% в 2025-м.

Наша цель на 2026 год – достичь 25% доли рынка КАСКО и возглавить рейтинг по премиям.

Какие конкурентные преимущества в моторных видах страхования сегодня являются действенными, действительно влияющими на принятие решений клиентами?

Формула успеха в моторных видах страхования – это сочетание качества урегулирования и мультиканальной системы продаж.

Качество урегулирования – ключевой фактор для клиентов. Условия покрытия на рынке почти не отличаются, поэтому решающим становится сам процесс выплат: их скорость, прозрачность расчетов и комфортная коммуникация со страховщиком без лишней бюрократии. Клиенты ожидают честного отношения: выплаты должны быть оперативными и производиться в полном объеме.

Второй компонент – широкая модель продаж. Автосалоны, банки, лизинговые компании, брокеры, агенты, агрегаторы и прямые продажи – компания должна присутствовать там, где клиенту удобно приобрести страховой продукт.

В предыдущие годы многие продажи в страховании были завязаны на bank assurance. Как изменяет ситуацию стремительное развитие fin tech и insure tech?

Банковские продажи остаются важным каналом для страховых компаний. К примеру, в прошлом году доля автокредитов в нашем портфеле КАСКО для авто в возрасте до 3 лет составляла примерно 30%.

На мой взгляд, появление fin- и insurtech-проектов напрямую не влияет на долю bancassurance. Объем банковского страхования в портфеле компаний больше зависит от того, берут ли люди кредиты в целом, а это в свою очередь определяется доступностью кредитования и общей экономической ситуацией.

В сегменте страхования незалоговых объектов доля insurtech- и fintech-игроков будет расти.

Многие страховщики развивают собственные мобильные приложения. Это наверняка улучшает процессы урегулирования убытков, но влияет ли на объем продаж? Не более эффективным путем цифровая интеграция в e-commerce и онлайн-банкинг?

Мобильные приложения пока не рассматриваются на рынке как полноценный канал продаж. Их создают, прежде всего, для удобства клиентов — современный страховой сервис должен быть доступен онлайн.

Впрочем, в ближайшие годы это может измениться. Некоторые компании уже строят в своих приложениях целые экосистемы сервисов. Например, мы позиционируем наше медицинское приложение как инструмент ежедневного wellbeing, помогающего заботиться о здоровье. Функционал страховых приложений постепенно расширяется: наш скоро выйдет за пределы медицины. Если сегодня приложение — это о сервисе и удержании клиентов, то со временем оно может стать и полноценным каналом продаж.

Параллельно проходит интеграция страхования в e-commerce и онлайн-банкинг. Сейчас 35% полисов «автогражданки» мы продаем через сайты-агрегаторы и банковские мобильные приложения. Задача страховщиков — обеспечить максимальное количество точек соприкосновения продуктов с клиентами, поэтому компании будут работать одновременно в разных форматах: как в классических точках продаж — в автосалонах и банках, так и в инновационных — мобильных приложениях, иншуртех-платформах и e-commerce.

Источники: ТОП 100