Марина Авдєєва, СК «Арсенал Страхування»: «Страхування стає мультиканальним: клієнт купує поліс там, де йому зручно»

В інтерв’ю «ТОП-100» Марина Авдєєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування», розповіла про результати роботи та плани компанії на 2026 рік, ситуацію на ринку «автоцивілки» і КАСКО та посилення конкуренції на ринку моторного страхування, розвиток різноманітних каналів продажів та перспективи проєктів в онлайн-страхуванні.

Які страхові продукти за підсумками 2025 року залишаються для ринку локомотивами із залучення страхових премій?

Найбільша частка ринку традиційно припадає на автострахування. КАСКО та «автоцивілка» разом формують 60% премій non-life-ринку. Ще 8% припадає на «Зелену картку». Тож автострахування забезпечує 68% усіх премій українських non-life-страховиків.

Серед неавтомобільних видів найбільша частка у медичного страхування — приблизно 15% ринку. Страхування майна становить майже 5%.

Решта ліній бізнесу сумарно забезпечує орієнтовно 12% премій ринку.

З якими показниками премій та виплат СК «Арсенал Страхування» завершила 2025 рік? Чи змінилася структура страхового портфеля компанії?

Наші премії за минулий рік зросли на 60% — їхній обсяг перевищив 5 млрд грн. Завдяки цьому ми увійшли до топ-5 за преміями серед усіх non-life-страховиків України.

Найбільшу частку в нашому портфелі становить КАСКО — 55% загального обсягу премій.

За минулий рік у нашому портфелі суттєво зросла частка «автоцивілки». Якщо у 2024 році премії з ОСЦПВ формували 12% портфеля, то у 2025-му — вже 25%. Ми випустили на 50% більше полісів ОСЦПВ, ніж роком раніше, та зібрали 1,25 млрд грн премій. Завдяки цьому піднялися одразу на шість сходинок у національному рейтингу й посіли четверте місце за преміями у цьому виді.

Частка інших продуктів у портфелі залишилася стабільною, однак зростання відбулося за всіма напрямами: ДМС — +32%, майно — +22%, страхування вантажів — +26%.

Обсяг виплат у 2025 році становив 1,8 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2024-му. За загальним обсягом виплат ми також увійшли до топ-5.

За КАСКО виплачено 1,25 млрд грн (+34%), за «автоцивілкою» — 298 млн грн (+78%), за ДМС — 241 млн грн (+39%).

Торік ми також здійснили кілька великих виплат за воєнними ризиками — за пошкодження сонячної електростанції та кількох бізнес-центрів. Загальна сума таких виплат — 26 млн грн.

Яким був результат компанії на ринку КАСКО? Чи можна говорити про збільшення частки ринку КАСКО?

За минулий рік у сегменті КАСКО ми зібрали 2,78 млрд грн, що на 40% більше, ніж у 2024-му. При цьому загальне зростання ринку КАСКО становило 22% — ми зростаємо майже вдвічі швидше за ринок.

За підсумками 2025 року компанія входить до топ-2 за преміями на ринку КАСКО.

Водночас за накопичувальним підсумком у період із червня по грудень ми стали компанією №1 за преміями у цьому сегменті. Наша ринкова частка КАСКО зросла з 16,8% у 2024-му до 19,3% у 2025-му.

Наша ціль на 2026 рік — досягти 25% частки ринку КАСКО та очолити рейтинг за преміями.

Які конкурентні переваги у моторних видах страхування сьогодні є дієвими, такими, що дійсно впливають на ухвалення рішень клієнтами?

Формула успіху в моторних видах страхування — це поєднання якості врегулювання та мультиканальної системи продажів.

Якість врегулювання — ключовий фактор для клієнтів. Умови покриття на ринку майже не відрізняються, тому вирішальним стає сам процес виплат: їхня швидкість, прозорість розрахунків і комфортна комунікація зі страховиком без зайвої бюрократії. Клієнти очікують чесного ставлення: виплати мають бути оперативними та здійснюватися у повному обсязі.

Другий компонент — широка модель продажів. Автосалони, банки, лізингові компанії, брокери, агенти, агрегатори та прямі продажі — компанія має бути присутньою там, де клієнту зручно придбати страховий продукт.

У попередні роки багато продажів у страхуванні було зав’язано на bank assurance. Як ситуацію змінює стрімкий розвиток fin tech та insure tech?

Банківські продажі залишаються важливим каналом для страхових компаній. Наприклад, торік частка автокредитів у нашому портфелі КАСКО для авто віком до 3 років становила приблизно 30%.

На мій погляд, поява fin- та insurtech-проєктів безпосередньо не впливає на частку bancassurance. Обсяг банківського страхування у портфелі компаній більше залежить від того, чи беруть люди кредити загалом, а це своєю чергою визначається доступністю кредитування та загальною економічною ситуацією.

Натомість у сегменті страхування незаставних об’єктів частка insurtech- та fintech-гравців зростатиме.

Багато страховиків розвивають власні мобільні застосунки. Це, напевно, покращує процеси врегулювання збитків, але чи впливає на обсяг продажів? Чи не є більш ефективним шляхом цифрова інтеграція у e-commerce та онлайн-банкінг?

Мобільні застосунки поки що не розглядають на ринку як повноцінний канал продажів. Їх створюють передусім для зручності клієнтів — сучасний страховий сервіс має бути доступним онлайн.

Втім, у найближчі роки це може змінитися. Деякі компанії вже розбудовують у своїх застосунках цілі екосистеми сервісів. Наприклад, ми позиціонуємо наш медичний застосунок як інструмент щоденного wellbeing, що допомагає піклуватися про здоров’я. Функціонал страхових застосунків поступово розширюється: наш невдовзі вийде за межі медицини. Тож якщо сьогодні застосунок — це про сервіс і утримання клієнтів, то з часом він може стати й повноцінним каналом продажів.

Паралельно відбувається інтеграція страхування в e-commerce та онлайн-банкінг. Зараз 35% полісів «автоцивілки» ми продаємо через сайти-агрегатори та банківські мобільні застосунки. Завдання страховиків — забезпечити максимальну кількість точок дотику продуктів з клієнтами, тому компанії працюватимуть одночасно у різних форматах: як у класичних точках продажу — автосалонах і банках, так і в інноваційних — мобільних застосунках, іншуртех-платформах та e-commerce.