Mastercard запускает сервис "Гибкая оплата": в чем заключается нововведение

Компания Mastercard представила в Украине новый платежный сервис - "Гибкая оплата", позволяющая комбинировать разные способы оплаты в рамках одной покупки.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там объясняют, что если на банковской карте недостаточно денег для оплаты, пользователи смогут сразу доплатить нужную сумму другим способом — другой платежной картой или наличными деньгами, без необходимости прерывать покупку или разбивать ее на два отдельных чека. Новый сервис предоставит пользователям больше возможностей в выборе методов оплаты и обеспечит максимальное удобство в их сочетании для совершения успешных покупок.

Сервис "Гибкая оплата" уже доступен в сетях АЗК OKKO и WOG. Кроме того, картодержатели могут воспользоваться новым функционалом при осуществлении денежных переводов с карты на карту на сайте iPay.ua. Список партнеров сервиса будет постепенно расширяться.

Директор по развитию коммерции Mastercard в Украине и Молдове Валерий Новиков отмечает, что новое решение предоставит украинцам еще больше свободы и более широкий выбор платежных возможностей в торговых точках.

"Я благодарен партнерам, которые уже подключили "Гибкую оплату", и мы продолжаем активную работу над расширением партнерской экосистемы, чтобы сделать услугу доступной большему числу пользователей", - подчеркнул он.

Как работает услуга "Гибкая оплата" Mastercard?

1. Пользователь оплачивает покупку в сети партнеров, где доступна услуга, картой Mastercard.

2. Если баланс на карте меньше суммы покупки и банк, выпустивший карту, подтверждает возможность использования сервиса "Гибкая оплата", покупатель получает соответствующее SMS-уведомление или оповещение в мобильном приложении с указанием одобренной суммы.

3. Кассир информирует покупателя о возможности воспользоваться услугой "Гибкая оплата" и предлагает доплатить остаток другим способом.

4. Покупатель доплачивает разницу выбранным способом — другой картой любого банка разных платежных систем или наличными.

Если покупатель не желает доплачивать остаток суммы, он может завершить покупку на фактически подтвержденную банком сумму, ограничившись частью товара или отменить сделку.

Кто может воспользоваться сервисом

В настоящее время сервис "Гибкая оплата" доступен для картодержателей Mastercard таких банков: Банк Восток, Банк Пивденный, Глобус Банк, Идея Банк, Креди Агриколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, ПРАВЭКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank, и их количество будет увеличиваться.

В Mastercard отмечают, что при этом банк-эмитент оставляет за собой право принимать решения по использованию сервиса "Гибкая оплата". За дополнительной информацией о доступности услуги по карте можно обратиться в банк, выпустивший карту.

Отметим, что согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 01.01.2024 года счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг. Их общее количество достигло 185,1 млн. шт. При этом количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем состоянием на начало 2023 года (на 01.01.2023 – 79 млн).

Ранее сообщалось, что в 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Так, украинцы в 2023 году осуществили безналичные расчеты на 6,1 трлн грн.

Добавим, что в 2023 году уже 62% украинцев оплачивали покупки бесконтактно цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC, что на 11 пп (процентных пунктов) больше, чем годом ранее. Особенно заметно пользование NFC-оплатами выросло среди пользователей карт в возрасте от 36 до 60 лет.