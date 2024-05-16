Mastercard запускає сервіс "Гнучка оплата": в чому полягає нововведення

Компанія Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс — "Гнучка оплата", що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Там пояснюють, що якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, користувачі зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб — іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки. Новий сервіс надасть користувачам більше можливостей у виборі методів оплати та забезпечить максимальну зручність у їх поєднанні для здійснення успішних покупок.

Сервіс "Гнучка оплата" вже доступний у мережах АЗК OKKO та WOG. Крім того, картотримачі можуть скористатися новим функціоналом при здійсненні грошових переказів з картки на картку на сайті iPay.ua. Перелік партнерів сервісу поступово розширюватиметься.

Директор з розвитку комерції Mastercard в Україні та Молдові Валерій Новіков зазначає, що нове рішення надасть українцям ще більше свободи та ширший вибір платіжних можливостей у торгових точках.

"Я вдячний партнерам, що вже підключили "Гнучку оплату", і ми продовжуємо активну роботу над розширенням партнерської екосистеми, аби зробити послугу доступною більшій кількості користувачів", — підкреслив він.

Як працює послуга "Гнучка оплата" від Mastercard?

1. Користувач оплачує покупку у мережі партнерів, де доступна послуга, карткою Mastercard.

2. Якщо баланс на картці менший за суму покупки й банк, який випустив картку, підтверджує можливість використання сервісу "Гнучка оплата", покупець отримує відповідне SMS- повідомлення або сповіщення у мобільному застосунку із зазначенням схваленої суми.

3. Касир інформує покупця про можливість скористатися послугою "Гнучка оплата" та пропонує доплатити залишок іншим способом.

4. Покупець доплачує різницю обраним способом — іншою карткою будь-якого банку різних платіжних систем або готівкою.

Якщо покупець не бажає доплачувати залишок суми, він може завершити покупку на фактично підтверджену банком суму, обмежившись лише частиною товару або скасувати операцію.

Хто може скористатися сервісом

Наразі сервіс "Гнучка оплата" доступний для картодержателів Mastercard таких банків: Банк Восток, Банк Південний, Глобус Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, ПРАВЕКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank, RwSbank, і їхня кількість збільшуватиметься.

У Mastercard зазначають, що при цьому банк-емітент залишає за собою право приймати рішення щодо використання сервісу "Гнучка оплата". За додатковою інформацією про доступність послуги по картці можна звернутися до банку, що випустив картку.

Зазначимо, що відповідно до даних Нацбанку України, станом на 01.01.2024 рахунки користувачам були відкриті в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Їх загальна кількість досягла 185,1 млн шт. При цьому разом кількість користувачів досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок 2023 року (станом на 01.01.2023 – 79 млн).

Раніше повідомлялося, що у 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, українці в 2023 році здійснили безготівкових розрахунків на 6,1 трлн грн.

Додамо, що у 2023 році вже 62% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, що на 11 вп (відсоткових пунктів) більше, ніж роком раніше. Особливо помітно користування NFC-оплатами зросло серед користувачів карток віком від 36 до 60 років.