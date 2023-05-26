Международные переводы: как сэкономить на комиссии?

Кажется, что международные переводы средств обязательно сопровождаются крупными комиссиями. Однако есть много разных способов для перевода денег за границу. Главное — найти свой самый выгодный в соответствии с потребностями и возможностями. Сравним отдельные варианты международных денежных переводов с помощью приложения ZEN.COM.

Международные переводы SWIFT и SEPA

Системы международных переводов SWIFT и SEPA считаются наиболее часто используемыми в мире и имеют определенные отличия.

SEPA — внутриевропейская система, которая обеспечивает платежи в евро без ограничений суммы в пределах Еврозоны. Платежи SEPA проходят между 28 странами ЕС, а также Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном, которые являются членами Шенгенской зоны. Чтобы сделать перевод, достаточно знать номер счета получателя (IBAN). За перевод SEPA банки взимают ту же комиссию, которую они взимали бы при транзакции внутри страны. А деньги обычно приходят в течение суток.

SWIFT является глобальной системой, которая в настоящее время используется более чем в 210 странах. Международные переводы в системе SWIFT — это удобный способ перевести средства за границу со своего счета на счет физического или юридического лица. Поскольку SWIFT используется для платежей по всему миру, исходная валюта должна быть конвертирована в валюту назначения. Продолжительность обработки платежа может варьироваться от одного до пяти дней.

*Международные переводы из Европы в Украину в системе SEPA доступны пока клиентам нескольких банков. Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) — в процессе.

**Нацбанк Украины с 5 октября 2022 года ввел запрет на P2P переводы (для населения) с гривневых счетов на счета в иностранных банках. Международные финансовые операции доступны для держателей валютных карт.

Особенности международных переводов средств на карты Mastercard®

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Внутри приложения ZEN.COM теперь можно делать международные переводы на любую карту Mastercard®. Новая опция открывает возможность проводить международные денежные переводы на карты Mastercard® различных финансовых учреждений в одной из 28 валют, поддерживаемых приложением. Комиссия составляет 1% от суммы перевода, независимо от выбранного плана.

ZEN.COM — инновационная финтех-компания, которая обеспечивает быстрые переводы средств по всему миру. Кроме этого, клиенты ZEN.COM могут бесплатно* снимать наличные с карт ZEN Mastercard в Украине и за рубежом, быстро обменивать деньги по выгодным курсам и проводить расчеты в иностранной валюте без дополнительных банковских комиссий. Все операции осуществляются с помощью удобного мобильного приложения, что делает ZEN.COM популярным среди пользователей, которые ценят простоту, безопасность и скорость расчетов.

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