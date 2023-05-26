Міжнародні перекази: як заощадити на комісії?

Здається, що міжнародні перекази коштів обов’язково супроводжуються великими комісіями. Проте є багато різних способів для переказу грошей за кордон. Головне — знайти свій найвигідніший відповідно до потреб і можливостей. Порівняймо окремі варіанти міжнародних грошових переказів за допомогою застосунку ZEN.COM.

Міжнародні перекази SWIFT і SEPA

Системи міжнародних переказів SWIFT і SEPA вважаються найбільш вживаними у світі, та мають певні відмінності.

SEPA — внутрішньоєвропейська система, що забезпечує платежі в євро без обмежень щодо суми в межах Єврозони. Платежі SEPA здійснюються між 28 країнами ЄС, а також Норвегією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном, які є членами Шенгенської зони. Щоб здійснити переказ, достатньо знати номер рахунку отримувача (IBAN). За переказ SEPA банки стягують ту ж комісію, яку б вони стягували при транзакції всередині країни. А гроші зазвичай доставляються впродовж однієї доби.

SWIFT є глобальною системою, яка наразі використовується у понад 210 країнах. Міжнародні перекази в системі SWIFT — це зручний спосіб переказати кошти за кордон зі свого рахунку на рахунок фізичної або юридичної особи. Оскільки SWIFT використовується для платежів по всьому світу, вихідна валюта має бути конвертована у валюту призначення. Тривалість обробки платежу може варіюватися від одного до п’яти діб.

*Міжнародні перекази з Європи в Україну в системі SEPA можуть здійснювати поки що клієнти кількох банків. Процес приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) триває.

**Нацбанк України з 5 жовтня 2022 року запровадив заборону на P2P перекази (для населення) з гривневих рахунків на рахунки в іноземних банках. Міжнародні фінансові операції доступні для власників валютних карток.

Особливості міжнародних переказів коштів на картки Mastercard®

Потрібно відправити гроші миттєво? Позбудьтеся зайвих переживань, особливо під час критичної за часом ситуації. Довірте питання ZEN.COM — фінтех-помічнику у вашому смартфоні. Застосунок для швидких грошових переказів доступний цілий рік, цілодобово та без перерви на вихідні.

Всередині застосунку ZEN.COM тепер можливо робити міжнародні перекази на будь-яку картку Mastercard®. Нова опція відкриває можливість проводити міжнародні грошові перекази на картки Mastercard® різних фінансових установ в одній з 28 валют, які наразі підтримує застосунок. Комісія становить 1% від суми переказу, незалежно від вибраного плану.

ZEN.COM — інноваційна фінтех-компанія, що забезпечує швидкі перекази коштів по всьому світу. Крім цього, клієнти ZEN.COM можуть безкоштовно* знімати готівку з карток ZEN Mastercard в Україні і за кордоном, швидко обмінювати гроші за вигідними курсами та проводити розрахунки в іноземній валюті без додаткових банківських комісій. Всі фінансові операції здійснюються за допомогою зручного мобільного застосунку, що робить ZEN.COM популярним серед користувачів, які цінують простоту, безпеку та швидкість розрахунків.

*Доступно для власників карток Gold, Platinum і Titanium, без перевищення місячного ліміту відповідно до вибраного плану.